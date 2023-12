Collegno Basket sconfitta sul difficile campo di Saronno

Ancora in contumacia De Bartolomeo e con Tarditi convocato solo per ritrovare il sapore del parquet durante il riscaldamento, i ragazzi di coach Comazzi tentennano all’inizio. Avvio di partita infatti decisamente complicato: Saronno lo domina fin dalla palla a due, concedendo soltanto 8 punti a Collegno e segnandone 15 con Quinti e Tresso sugli scudi nei primi 5’.

Dopo cambia però la musica e grazie a un super Mortarino (autore di 15 punti soltanto nel primo quarto e 41 a fine partita) i Lions si riavvicinano sul -6 (28-22).

È proprio quest’ultimo a riprendere da dove aveva lasciato, con tanti altri canestri pesanti che tengono sempre in scia Collegno. Bene anche Tiagande (12 all’intervallo e 23 a fine partita) e Fracasso (7 e 13). Dall’altra parte però un ispiratissimo Beretta risponde colpo su colpo. Si va all’intervallo centrale sul 52-46 per i padroni di casa.

Il terzo quarto è quello decisivo: Saronno trova anche il +18 grazie a una serie di triple e i ragazzi di coach Comazzi accusano il colpo. Nel quarto periodo si rifanno però sotto sempre con il solito Mortarino e riacciuffano la partita vincendo il periodo 20-14. Troppo pesante però il gap accumulato nei 10’ precedenti.

Ottima prestazione però per i Lions, come confermano le parole di coach Comazzi a fine partita: «È stata una partita che, come conferma il punteggio, ha visto grandi prove balistiche da entrambe le parti. Saronno si è confermata la prima della classe e se è imbattuta sul proprio campo c’è una ragione: sono in grado di punire ogni minimo errore. Nonostante la nostra buona prova difensiva, anche più di quanto farebbe pensare il punteggio, sono stati infatti veramente bravi a punirci dalla lunga distanza e con diversi tiri difficilissimi. Mortarino e Tiagande ci hanno sicuramente tenuto a lungo in partita, ma posso dirmi soddisfatto della prestazione di tutta la squadra».

I Lions tornano al PalaCollegno sabato prossimo alle 21 contro Campus Varese.

Az Robur Saronno 98

Collegno 86

Robur Saronno: Mariani n.e., Ugolini 22, Negri 5, Quinti 12, De Capitani 15, Nasini 2, Tresso 9, Pellegrini, Romanò 12, Beretta 21, Motta, Figini. All.re: Biffi Ass: De Piccoli, Bettoni.

Collegno Basket: Vignoli n.e., Bollito n.e., Milone 4, Tarditi n.e., Framarin 3, Elkazevic, Fracasso 13, Tiagande 23, Mortarino 41, Porcella, Lo Buono, Diakhate 2. All.re: Comazzi Ass: Roselli, Agnelli.