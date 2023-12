Cuneo vince a Ortona e porta a casa la quarta vittoria consecutiva

Prosegue la scia positiva per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che a Ortona vince 3-1 portando a casa la prima vittoria da tre punti in trasferta di stagione. Un ottimo risultato di squadra, che dimostra quanto questi ragazzi ci credano. Prossima domenica si torna a giocare in casa, alle ore 18.00 contro Prata di Pordenone.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Gottardo schiacciatori; Staforini (L).

Coach Lanci schiera: Dimitrov palleggio, Ferrato opposto, Fabi e Tognoni al centro, Bertoli e Marshall schiacciatori; Benedicenti (L).

Al termine della partita Coach Battocchio: «Sono molto grato ai ragazzi perché sono riusciti a venir fuori da una situazione molto complessa e soprattutto lo hanno fatto da soli, quindi i complimenti vanno fatti doppi. E’ stata una partita lottata e una vittoria voluta con i denti perché siamo davvero andati a riprendercela, da grande squadra».



Domenica 17 dicembre alla ore 18.00 si torna a giocare in casa contro la Tinet Prata di Pordenone.





Sieco Service Ortona 1

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Parziali (25-21/19-25/23-25/15-25)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile, Jensen 19, Volpato 13, Codarin 8, Gottardo 16, Botto (K) 13; Staforini (L1); Giacomini, Cioffi. N.e. Bristot, Colangelo, Coppa, Giordano, Andreopoulos (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 59%; Attacco: 54%; Muri 4; Ace 2.

Sieco Service Ortona: Dimitrov 5, Ferrato 9, Fabi 5, Tognoni 4, Bertoli 20, Marshall 12; Benedicenti (L1); Di Giulio, Broccatelli (L2). N.e. Del Vecchio, Patriarca, Falcone, Donatelli, Lanci.

All.: Nunzio Lanci.

II All.: Luca Di Pietro.

Ricezione positiva: 56%; Attacco: 42%; Muri 5; Ace 3.

Durata set: 23’, 24’, 30’, 22’.

Durata totale: 99’.