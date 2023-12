Fitarco Piemonte - L’Arclub Fossano è secondo alla Coppa Italia Centri Giovanili

Concluso l'ultimo evento federale del 2023: la XX Coppa Italia Centri Giovanili, disputata al palazzetto dello sport di Latisana (Ud), ha visto la vittoria dell'Arco Club Riccione che, per la prima volta, scrive il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione battendo in finale l’Arclub Fossano 215-213.

La squadra cuneese si presentava sulla linea di tiro con Dario Benedicenti, Domenico Fruttero, Giovanni e Beatrice Streri, Lorenzo Bertero, Chiara Conte, Rebecca Manno e i tecnici Roberta Poetto e Rosario Cedeno.

Al termine della qualifica il Fossano chiude in terza posizione e conquista il secondo posto nella prima fase a gironi, proprio dietro l’Arclub Riccione.

Nella seconda fase a gironi chiude in prima posizione, conquistando così la semifinale, dove ottiene la vittoria, alle frecce di spareggio, sui campioni uscenti degli Arcieri di Santo Stefano.

Le semifinaliste sono state decise al termine di una competizione lunga che, come da regolamento, prevedeva 30 frecce di qualifica per la composizione della prima fase eliminatoria. Le prime due squadre classificate dei quattro gironi hanno dato la possibilità nella seconda fase eliminatoria di comporre i gironi E ed F che, al termine delle sfide, hanno premiato con le semifinali le prime due classificate. Tutte le altre squadre hanno comunque continuato a gareggiare per guadagnarsi attraverso i gironi G e H le posizioni di rincalzo.

In gara anche gli Arcieri delle Alpi che contavano sulle frecce di Diego Boaglio, Fabio Bogetti, Edoardo Berton, Emma Di Vita, Clelia Phyllis Ceriana, Giada Marengo e i tecnici Anna Botto e Giorgio Gioberti.

Dopo aver ottenuto l’ottavo posto in qualifica, chiude la competizione in nona posizione (terzi nel primo girone e primi nel secondo).

Appuntamento dunque al 2024 arcieristico.

