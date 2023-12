Netta vittoria della Novipiù contro Vigevano

Vittoria stratosferica per la Novipiù Monferrato Basket che supera Elachem Vigevano con il punteggio di 86-61. Mattatore di serata Dalton Pepper con 25 punti. Segue Fabi che con i suoi 17 centri spacca in due la partita nei momenti decisivi. Ora la testa va sintonizzata verso l’appuntamento di domenica prossima. Altro scontro diretto ad alta tensione in casa di Agrigento.

Novipiù che scende in campo con Calzavara, Kelly, Pepper, Fabi, Martinoni. Bomba di Pepper che apre la partita, seguita da quella di Fabi che ci porta sul 6-0. Pepper è on fire. Seconda tripla: 11-2. Peroni riapre le marcature per Vigevano dalla linea dei 3 punti. Peroni risponde a Fantoma. Amici dalla lunetta, come Pepper. Primo quarto che si chiude sul 18-14. Ancora Fabi da fuori. Risponde Bertetti. 21-17. Smith è caldo sotto le plance. Ancora tripla di Pepper che obbliga coach Pansa al timeout. Smith per Vigevano. Pepper tiene Monferrato sul +9. Calzavara da sotto per un primo tentativo di allungo. Nel finale girandola di triple. Fantoma e Fabi allo scadere. Prima Peroni. 41-28 all’intervallo.

Sempre Pepper, sempre da fuori. Martinoni con un canestro dei suoi che vale il +18. Amici per Vigevano, con Castellino che lo manda alla lunetta, già in emergenza falli. Fabi ha una mano caldissima stasera, altra bomba e + 21 (52-31). Kelly “Clean” 2 su 2 ai liberi. Fantoma chiude un favoloso gioco da tre punti con la realizzazione del libero aggiuntivo. Bertetti e Smith rosicchiano qualcosa. Kelly non ci sta, Wideman in chiusura. 60-41 all’ultimo quarto. Bertetti apre le danze con una tripla. Martinoni non si scompone. Calzavara +20. Coach Pansa è costretto a chiamare due timeout ravvicinati. Pepper sfonda soglia 20 punti. Tripla di Calzavara. Contropiede Pepper che appoggia a canestro e Vigevano che alza praticamente bandiera bianca. Timida risposta di Vigevano con una tripla, che riporta il distacco a 27 punti. Kelly ancora una volta perfetto dai liberi (86-57). Smith e Rossi trovano 4 punti di fila da sotto canestro ma è solo festa Novipiù. 86-61 il risultato finale.

Il commento di coach Fabio Di Bella: «Sono estremamente contento della prestazione dei ragazzi che hanno giocato una partita di carattere. Hanno lasciato la paura a casa. Partita giocata da collettivo con tanta determinazione. Il plauso va ai ragazzi che nonostante il turno ravvicinato hanno fatto una settimana top di allenamenti. Una squadra fatta da giocatori veri come spesso ho detto in questa stagione. Abbiamo zittito le critiche di quelli che dicevano che nelle partite importanti mancavamo sempre all’appello. Oggi è stata una di quelle partite condotte dall’inizio alla fine con autorevolezza. Ci siamo aiutati dal primo all’ultimo minuto. Sia chi ha giocato tanto sia chi è stato seduto per più tempo in panchina. È vero, qualche giocatore oggi è stato spremuto. La difficoltà sta nel farli riposare. Credo che ci siamo meritati il plauso del pubblico. Non era facile, anche perché da Vigevano si è presentata una bella muraglia di tifo organizzato».

Il tabellino del match:

Novipiù Monferrato Basket 86

Elachem Vigevano 1955 61

Parziali (18-14, 23-14, 19-13, 26-20)

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 25 (4/7, 5/8), Agustin Fabi 17 (1/1, 5/7), Andrea Calzavara 14 (3/8, 2/3), C.J. Kelly 12 (2/5, 0/3), Niccolò Martinoni 11 (4/11, 1/3), Tommaso Fantoma 7 (1/4, 1/3), Nicolò Castellino 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/1), Seraphin Kadjividi 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0)

Elachem Vigevano 1955: Ikeon Deonta Smith 20 (7/13, 2/4), Gianmarco Bertetti 13 (2/5, 3/8), Michele Peroni 9 (0/0, 3/7), Tyler Wideman 8 (3/6, 0/3), Alessandro Amici 8 (2/3, 0/4), Filippo Rossi 2 (1/4, 0/3), Leonardo Battistini 1 (0/4, 0/1), Giacomo Leardini 0 (0/3, 0/1), Kristofers Strautmanis 0 (0/1, 0/0), Lorenzo D'Alessandro 0 (0/0, 0/0), Matteo Bettanti 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0)