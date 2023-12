FISI-AOC: Coppa Europa a Mayrhofen-Hippach in Austria e Gigante FIS-NJR a Val Cénis

Coppa Europa: a Mayrhofen-Hippach in Slalom dominano Lara Della Mea e Martina Peterlini. Anita Gulli 9ª ed Emilia Mondinelli 13ª



Nella domenica in cui la Coppa del Mondo si è dovuta fermare a causa del maltempo sia a Sankt Moritz che in Val d’Isère, grande Italia e buon Piemonte in Coppa Europa nello Slalom femminile a Mayrhofen-Hippach in Austria. La doppietta azzurra dimostra lo stato di salute del gruppo nel circuito continentale (ma anche in Coppa del Mondo ci sono segnali di risveglio), con Lara Della Mea, già seconda in Gigante sabato 9, che ha vinto tra le porte stratte con il tempo totale di 1’,31”,09/100. La ventiquattrenne tarvisiana del Centro Sportivo Esercito ha preceduto per 53/100 la poliziotta trentina Martina Peterlini e per 59/100 la svizzera Nicole Good dello Ski Club Sardona Pfaefers. Bella rimonta per Anita Gulli: l’atleta torinese del Centro Sportivo Esercito ha chiuso al nono posto ad 1”,71/100. Bene anche la finanziera valsesiana diciannovenne Emilia Mondinelli, risalita dalla diciannovesima alla tredicesima posizione ad 1”,93/100, a pari merito con la finanziera altoatesina Celina Haller.

La Coppa Europa femminile riprenderà con due Super-G in programma a Sankt Moritz, meteo permettendo, martedì 12 e mercoledì 13 dicembre.

La classifica dello Slalom della Coppa del Mondo femminile a Mayrhofen-Hippach

Slalom Femminile

Pietro Casartelli quinto degli Aspiranti nel secondo Gigante Fis-Njr in Val Cénis

Secondo Gigante FIS-NJR domenica 10 dicembre a Val Cénis e doppietta del rossocrociato Giuliano Fux dello Ski Club Grachen. Questa volta l’atleta svizzero classe 2005 ha vinto con il tempo totale di 2’,03”,04/100, con 1”,07/100 di vantaggio sul francese Enzo Rolland dello Ski Club Pralognan La Vanoise e con 1”,16/100 sull’altro francese Johann Nicol del Club Omnisports Val Thorens. Nono posto assoluto per l’Aspirante torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, giunto quinto tra gli atleti nati nel 2006 e 2007, trentacinquesimo per il bardonecchiese Lorenzo Maria Ponchia dello Sci Club Lancia, quarantunesimo assoluto e trentunesimo tra gli Aspiranti per il sestrierino Simone Moschini dello Sci Club Sestriere, cinquantunesimo assoluto e quarantesimo tra gli Aspiranti per il rivolese Giulio Antoniazzi del Sauze d’Oulx.

La classifica del secondo Gigante FIS-NJR disputato a Val Cénis



Gigante Maschile