Ginnastica in festa 2023 Winter edition: Eurogymnica batte se stessa

La versione invernale di una grande manifestazione promozionale di ginnastica che dura 4 giorni, questo è "Ginnastica in festa", confronto agonistico che vede scendere in pedana migliaia di ginnaste e ginnasti di molte discipline federali. Un record che si realizza di anno in anno, a Rimini, presso l'infinito quartiere fieristico, trasformato per l'occasione in campi di gara utilizzati per circa dodici ore al giorno e sui quali le ginnaste di Eurogymnica infrangono record di stagione in stagione.

L'edizione 2023 della Winter edition (esiste anche una versione estiva, la Summer edition) ha fatto registrare un record anche in casa Eurogymnica, quello di Titoli Italiani, polverizzato rispetto sia all'edizione invernale che a quella estiva, da dodici a diciannove e poi un'altra cascata di medaglie che ha collocato in media il club del presidente Nurchi tra i più vincenti.

Giusi Fasano, responsabile della sezione Silver di Eurogymnica con le allenatrici Federica Vaccaro e Silvia Marchese, hanno presentato una rappresentativa molto competitiva, salita sul podio in Romagna non solo grazie alle più esperte atlete del settore ma anche alle più giovani leve.

Nei tre giorni di gare in cui Eurogymnica ha partecipato, a salire sul gradino più alto del podio è stata innanzitutto Maria Giulia Ronco, vincitrice di tre titoli italiani (All Around, clavette e palla) tra le Senior 2 LD.

Sofia Taqani si è laureata Campionessa italiana tra le Junior 3 All Around e al nastro, vincendo anche un argento al cerchio.

Lo stesso hanno fatto Viola Titone con il cerchio tra le Senior 2, Arianna Perlo al nastro e alla palla LD Senior 1, e la sorella Virginia che ne ha conquistati addirittura tre nell' AA LD J2, con la palla e le clavette.

Un tricolore anche per Sofia Bisbano al nastro, uno per Alice Guermani al cerchio, uno per Mariavittoria Caracciolo tra le A3 alle clavette. Altri due titoli italiani se l'è portati a casa Lara Ostello con la fune e con il nastro tra le Junior 1 LC, conquistando anche l'argento AA.

Giulia De Salvia Senior 2 LC campionessa italiana al nastro e argento AA e Martina Risso Senior 1, oro al nastro e argento alla palla hanno chiuso i primati individuali.

L'ultimo titolo italiano, simbolo della coesione di questo gruppo, l'hanno conquistato le componenti della squadra Open Winter Club LD, Caracciolo, Guermani, Titone, Ronco, Bisbano e Taqani, portando a 19 i titoli italiani.

Altre medaglie se le sono aggiudicate poi Sofia Bisbano bronzo AA, Arianna Perlo argento AA, Alessia Cioffi argento nastro J2, Elena Viale argento S1, Nicole Gazzi bronzo All Around e argento alle clavette LE Junior 2 e Nicole Ciobanu argento All Around e argento al cerchio tra le Allieve 4 LE.

Medagliere finale 19 Titoli Italiani, 10 argenti e 2 bronzi.

«Siamo felici e orgogliosi della sezione Silver - dichiara il DS Marco Napoli - e questi risultati così prestigiosi ed eclatanti, al di là dell' indiscutibile valore dello staff tecnico e delle ginnaste, stanno a testimoniare le pari attenzioni che in Eurogymnica vengono riservate all'agonismo di alto livello ma anche a quello promozionale.»

A proposito di agonismo Gold, il prossimo weekend ad Ancona la squadra Giovanile di Insieme scenderà in pedana per tentare di bissare il successo di poco meno di sei mesi fa, quando il quintetto messo in campo da Tiziana Colognese, Eva D'amore e Elisa Vaccaro conquistò l'ennesimo tricolore.

Ultima fatica del 2023, la competizione in terra marchigiana chiuderà il calendario agonistico e a quel punto, finalmente, ci sarà spazio per rilassarsi e festeggiare il Natale, con la grande manifestazione al pala Gianni Asti prevista per il 23 di dicembre.