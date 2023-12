VTT di Lagnasco: al via questa mattina i Tricolori Under 16 Femminili, di singolare e doppio

La prima testa di serie del tabellone preliminare è la 2.7 veneta Vittoria Zorzi, che aspetta di conoscere la sua avversaria di secondo turno. Uscirà dalla sfida tra la 3.2 piemontese Camilla Roano e la 2.7 laziale Laura Picchioni. Scorrendo la lista si confronteranno anche la ligure Sofia Coati, quarta testa di serie di questo draw con la pari categoria lombarda Emma Lazzini. Così la piemontese Aurora Bassi (2.8) e la 2.7 toscana Elena Cambi

. Testa a testa per salire al secondo turno tra la 2.7 piemontese (per circolo di appartenenza) Siana Baneva Stoimenova e l’altra 2.7 abruzzese Tamara Ascolani. Incrocio poi tra la 2.8 veneta Giada Cavazzoni e la 2.7 emiliana Sandy Mamini, terza testa di serie. Sfida anche tra la 3.1 piemontese Irene Amigazzi e la 3.2 marchigiana Jenny Paoloni.

Infine tra la 2.7 Viola Becchio, seconda testa di serie al via, e la pari classifica lombarda Vera Chiari. Sarà proprio questo il testa a testa che aprirà le ostilità di campo alle 10 sul terreno di gioco numero 1. Sul 2, in contemporanea inizieranno Roano e Picchioni. Il programma andrà avanti a seguire con i terzi incontri programmati non prima delle 13,30 sui due campi. A chiudere sul numero 1 sarà quello tra la Baneva Stoimenova e la Ascolani.

Come sempre massima cura del dettaglio da parte del circolo che ospiterà la rassegna (finale del doppio prevista il giorno 16 e del singolare il giorno 17) per consentire alle giocatrici e ai loro staff di potersi esprimere al massimo e vivere una settimana comunque speciale, al di là del risultato.