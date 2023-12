BEA Chieri: le gare del settore giovanile

Vittoria in trasferta per l'U19 Silver, che supera New Basket Team e prosegue il percorso nella metà alta della classifica. Continua il percorso netto dell'U13 Femminile, anche loro vittoriose sul parquet di New Basket Team, che si conferma prima in classifica.

Successo dell'U15 Silver, impegnata al Pala Gialdo con Cestistica Pinerolo, e degli Allievi CSI con Atp Kangaroos. L'U17 Gold e l'U13 Gold cedono in casa a Gators.

U19 SILVER

NEW BASKET TEAM – BEA CHIERI 55-82

Parziali (15-23, 22-44, 33-72)

BEA CHIERI: Ricciardo 4, Bianco 13, Cravero, Bergese 14, Capano 2, Amirante 4, Bosio, Lafiosca 16, Mazzardis 4, Manzini , Marcon 5, Kamami 20. All. Potenza, Ass. Virde.

NEW BASKET: Migliera, Prete 5, Milano 16, Barbierato, De Grandi 16, Bertuzzi, Perego 14, Bozzetto, Zhugli 4, Hoxha, All. Mochi M.

U13 FEMMINILE

ABET BASKET BRA - BEA CHIERI 81-13

Parziali (2-30, 3-50, 14-64)

ABET: Ferrero 4, Vivaldi 4, Valfrè 3, Filipazzi 3, Gallo 2, Gutano 2, Manassero, Ressia, Destro, Ambrogini, Argirò, Voussoufri. All. Gatto, Ass. Nota.

BEA CHIERI: Bernardinello 25, Giardiello 18, Ferrone 17, Sangiorgi 12, Mosso 4, Cammareri 3, Savio 2, Di Dedda, Della Croce, Alessandria. All. Ucci, Ass.Lafiosca, Ghibaudo.

U15 SILVER

BEA CHIERI - PINEROLO 71-46

Parziali (17-8, 38-14, 41-30)

BEA CHIERI: Traversari 19, Costamagna 6, Gigante 17, Santoro 21, Cordero 8, Zoccolan, Stoian, Giacomini, Meneghini, Chiara, Balla, Azzellino. All. Grillone.

PINEROLO: Merella 13, Forroia 9, Lazzeri 7, Lanfranco 5, Boncristiano 12, Mosca, Bedeschi, Cagliotti, Ugmetto

ALLIEVI CSI

BEA CHIERI-ATP KANGAROOS 104-13

Parziali (33-2 63-2 80-7)

CHIERI: Giuranna 16, Dalmasso 9, Da Rodda 10, Marchiori 24, Massari 6, Molinari 15, Nicoletti 10, Rodinó, Rullo 6, Zanzon 4, Cirrito 4. All. Bonifacio, Ass. Bertulessi.

ATP KANGAROOS: Antollovich, Barba 2, Bassan, Cafaro, Cazacu 6, Fornaca 1, Gentilini 2, Muraca, Robusto, Spilotri 2. All. Paoletta, Ass. Giachino.

U17 GOLD

BEA CHIERI-GATORS 52-71

Parziali (13-16, 31-28, 40-48)

CHIERI: Ahia 21, Nicoletti, Massari, Giangualano 5, Gamba 2, Marchiori 4, Ricci 10, Pianfetti, Scamardella 2, Molinari 3, Zanzon 2, Gangitano 3.

U13 GOLD

BEA CHIERI – ECO TEAM GATORS 29-109

Parziali (20-22, 22-43, 25-82)

CHIERI: Mariani 4, Mouaddine 4, Popa 6, Marino 14, Campanelli, Zuccarello 1, Luison M., Luison S., Di Bartolo, Greco, Violante. All. Corrado.