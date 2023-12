A Piacenza la Fulgor si spegne nel terzo quarto

Arriva una sconfitta dopo sei successi consecutivi per la Paffoni di coach Ducarello, che a Piacenza gioca una partita di alti e bassi in cui a venire meno sono lucidità ed energie nervose, dopo una settimana in cui l’intera categoria ha dovuto fare gli straordinari giocando 3 partite in sette giorni. Vince la Bakery 94 a 85.

Non basta un avvio strepitoso da parte della Fulgor, che sembra poter cavalcare l’entusiasmo delle recenti uscite stagionali staccando Piacenza, anche con un margine in doppia-cifra, in cui è Fazioli il principale protagonista assieme a Torgano. La Bakery ci mette qualche minuto, ma sul finire del primo quarto ha un sussulto: la crescita dei biancorossi è progressiva, ma la Paffoni resiste e chiude il primo tempo avanti 43 a 39.

L’avvio di ripresa è tutto di marca piacentina: i padroni di casa si fanno guidare dalle triple di Criconia e Wiltshire, mentre la Fulgor accusa il colpo e sprofonda anche a -14. Partita finita? Nossignori: la Fulgor, a testimonianza della crescita portata avanti rispetto a qualche settimana fa, reagisce. Dal -14 con un Picarelli in formato supereroe i rossoverdi rosicchiano punti sino al -6, con la tripla di Kosic a riportare un possesso di distanza tra le squadre con 53’’ da giocare.

Nell’altra metà campo è Soviero a segnare il canestro del game, set and match, con il punteggio che poi si amplia ben oltre la differenza vista in campo con la tripla praticamente allo scadere di Mastroianni.

Bakery Basket Piacenza 94

Paffoni Fulgor Omegna 85

Parziali (16-25, 23-18, 27-19, 28-23)

Bakery Basket Piacenza: Mattia Mastroianni 18 (2/5, 4/6), William luca Wiltshire 17 (2/4, 4/5), Martino Criconia 13 (4/5, 1/4), Jure Besedic 12 (4/4, 1/2), Antonio jacopo Soviero 12 (3/5, 1/2), Luca Manenti 8 (4/5, 0/1), Lucas Maglietti 7 (2/4, 1/3), Zakaria El agbani 5 (1/1, 1/2), Benjamin Marchiaro 2 (1/2, 0/0), Samuele Ringressi 0 (0/0, 0/0), Mattia Molinari 0 (0/0, 0/0), Pietro Alberici 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Omegna: Filippo Fazioli 15 (2/2, 3/4), Zan Kosic 14 (2/3, 3/5), Jacopo Balanzoni 13 (4/10, 0/0), Andrea Picarelli 12 (3/3, 1/6), Marco Torgano 11 (0/0, 3/7), Patrick Baldassare 11 (2/5, 2/3), Mattia Coltro 5 (1/3, 1/3), Manuele Solaroli 4 (2/5, 0/1), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Christian Maulini 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0)