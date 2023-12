Sporting Club Pinerolo: il recap della settimana

HOCKEY su ghiaccio

Storm Pinerolo U16

Sabato 09 Dicembre a Brunico, contro Alps Ice Academy Yellow, vinta 3-2, goal di Tadeas Kudrna, Andrea Anselmino e Samuele Esposito

Storm Pinerolo U14

Domenica 10 Dicembre, hanno disputato la partita a Pinerolo, vincendo 8-1 contro Valpellice Bulldogs

Campionato Serie A, IHL-W, Piemont Rebelles

Domenica 10 Dicembre, a Baselga di Pinè, sono scese in campo contro Trentino Women. La partita è stata persa ai tempi supplementari 3-2

Nella giornata di Sabato 09 Dicembre, Pinerolo Storm scende in campo con le sue due formazioni U12, per il raggruppamento a tenutosi a Pinerolo, contro Valpellice, Real Torino e Bulls Torino! Scesi in campo anche i più piccolini a Torre Pellice, per il raggruppamento U10, contro Real, Aosta, Valpe e Valpellice!

CURLING

In questo fine settimana, appena passato, si è svolto il primo turno della categoria RAGAZZI, a Cembra. Per lo Sporting Club Pinerolo hanno giocato: Carlisano Letizia, Grande Allegra, Pierantonietti Greta, Bertolino Davide ed Antonella Fiamma, in prestito. I Ragazzi portano a casa ben 4 vittorie su 4 partite disputate! (foto allegata)

Nel frattempo a Pinerolo, sono scese in pista due squadre Sporting per il campionato Spirit of Curling: Team Messina e Team Dur. Team Messina colleziona 2 sconfitte e 1 vittoria, mentre team Dur porta a casa due vittorie ed una sconfitta, aggiudicandosi momentaneamente la prima posizione in classifica.