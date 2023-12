Igor Agil Volley: il recap delle giovanili

U16 Regionale, sconfitta con Asti

Finale 3-0 (25-23; 25-16; 25-21) a favore delle padrone di casa nella partita fra Asti e le Igorine. “Niente punti è vero, ma in campo si sono viste buonissime cose; speriamo di incontrarle di nuovo il più in là possibile così da aver fatto al meglio il nostro cammino” dice l'allenatrice Valeria Alberti.

U16 Ecc territoriale e Prima divisione, week end in salita per le Igorine

Tre partite e tre sconfitte, ma un punto conquistato, per le Igorine di Lele Cappato nel week end appena concluso; sconfitta in U16 Eccellenza terr 1-3 (28-30; 16-25; 25-20; 22-25) contro Omegna e poi 3-2 (20-25; 25-22; 25-17; 14-25; 15-9) ad Acqui e poi in Prima divisione contro Scurato 1-3 (26-24; 18-25; 14-25; 8-25).

“Venerdì in U16 è stata una brutta partita da parte nostra, domenica invece volevamo una risposta caratteriale da parte del gruppo e l’abbiamo ottenuta. Purtroppo non è bastato per avere la meglio e vincere, ma non possiamo dire che non abbiamo dato tutto quello che avevamo, ultimo set con Scurato a parte, dove probabilmente le energie mentali erano anche finite. Dobbiamo essere molto più lucide in molte situazioni dove ora creiamo disordine, tornando ordinate come qualche giornata fa e lavorare molto meglio in fase cambio palla” dice l'allenatore.

U14 territoriale, un punto con Vercelli

Finale 2-3 (15-25; 17-25; 25-22; 25-22; 9-15) per le avversarie nella sfida fra le Igorine e Vercelli di Andrea Garagiola. “Ho chiesto alle ragazze per questa prima partita di ritorno di mostrare la crescita fatta e devo dire che così è stato. Sì è vista la crescita tecnica e i primi risultati di questo percorso, - dice l’allenatore - peccato per i primi due set di "buio" ma ottima risposta per poter arrivare ad un quinto set, cosa per niente semplice. Si poteva fare sicuramente di meglio ma questo ci spingerà a lavorare con ancora più concentrazione in palestra”.

U13, vittoria casalinga contro Arona

Finale 3-0 (25-21; 25-15; 25-17) per le Igorine di Luca Astorino in casa. “È stata una partita giocata con un buon atteggiamento, qualche errore di troppo nel primo set, ma le ragazze sono state bravissime a rimanere attente nei momenti importanti. Nel secondo e terzo set abbiamo messo una marcia in più in attacco, gestendo al meglio la gara”. (in foto)

U16 territoriale, doppio appuntamento ok!

Due bei risultati per le Igorine di Mattia Rossi in U16 Territoriale, vittoria 3-1 (25-19; 25-17; 20-25; 25-17) con San Giacomo e poi 0-3 (19-25; 17-25; 18-25) contro Issa. “Le ragazze stanno tenendo alta l'asticella e sono molto contento. Gli errori, le disattenzioni fanno parte del percorso e le ragazza ci stanno lavorando forte” parola dell’allenatore.