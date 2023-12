Si comunica che, per motivi di palinsesto televisivo, la partita Reale Mutua Torino-Trapani Shark, valida per la ventesima giornata di regular season, inizialmente fissata per domenica 21 gennaio 2024 alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti, e? stata anticipata a venerdi? 19 gennaio 2024 alle ore 20.45 (stesso luogo). La partita sara? trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai Sport HD (canale 58) e in diretta esclusiva streaming su Rai Play.