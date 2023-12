FISG Piemonte: conto alla rovescia per il Trofeo CONI Winter 2023

Corre veloce il conto alla rovescia verso il Trofeo CONI Winter 2023 che si disputerà sul territorio piemontese nel prossimo fine settimana. Quella che aprirà i battenti venerdì 15 dicembre con la cerimonia d’apertura sarà la seconda edizione della manifestazione multi-sportiva dedicata ai migliori atleti nazionali Under 14 selezionati da ciascun comitato regionale.

Dopo l’eccellente secondo posto raccolto un anno fa, il Piemonte potrà contare sul sostegno del tifo casalingo per provare a migliorarsi nelle nove discipline in programma. Grandi protagonisti saranno ovviamente gli sport del ghiaccio (hockey, curling, pattinaggio artistico e short track) cui si aggiungono sci alpino, biathlon, sci di fondo, freestyle e snowboard nelle varie location di Torino, Pinerolo, Bardonecchia e Pragelato.

Quartier generale sarà ovviamente il capoluogo sabaudo che all’interno del Pala Gianni Asti ospiterà venerdì alle ore 17 la cerimonia d’apertura. Per quel che riguarda gli sport del ghiaccio, sabato 16 giornata clou di gara con il PalaVela teatro del pattinaggio artistico (orario 8.30-17.20), mentre lo short track infiammerà il PalaTazzoli tra le 9 e le 19.10. Stesso impianto torinese anche per il curling, in pista tra le 9 e le 19.30 con gustosa e unica appendice domenicale che definirà i posti sul podio tra le 9 e le 10.30 grazie alle finali 1°-2° e 3°-4° posto. Sarà invece lo Stadio Olimpico di Pinerolo a vivere un lunghissimo sabato di hockey, con avvio alle 8.30 del mattino e atto per il titolo programmato alle 21.30.