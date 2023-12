BEA Chieri: il big match va all'Abet Bra

Si conclude il girone d’andata del campionato di Serie C con la sfida del PalaGialdo tra i ragazzi di coach Conti e l’ABET Basket Team. Primo tempo senza esclusione di colpi, con i Leopardi che colpiscono da lontano, rimanendo attaccati alla partita. Nella ripresa, però, i biancoblu inanellano un parziale importante a metà terzo periodo, entrando nell’ultima decina con un vantaggio rassicurante. Ultimo quarto più equilibrato, ma il tempo a disposizione di BEA è troppo poco per rientrare.

LA GARA

Alla palla a due coach Conti varia leggermente il quintetto rispetto alle ultime uscite. Proseguono le assenze di Drame, De Mita e Mosca: nei primi 5 ci vanno D’Arrigo, Agbogan, Corrado, Moris e Stella. Coach Siragusa risponde con Pulina, Cortese, Canepa, Negro e Corvalan. Primo quarto molto entusiasmante, con gli ospiti che partono forte guidati dai centimetri di Corvalan vicino a canestro, vero e proprio rebus per la difesa chierese. BEA risponde da lontano con i soliti D’Arrigo e Corrado, arrivando a fine primo periodo in svantaggio di 4 lunghezze. Anche la seconda decina si conferma molto intensa, con i Leopardi che riescono a collaborare molto bene in attacco riavvicinandosi fino al -1. Sul finire del secondo quarto, BEA tocca anche il pareggio, con Bra che riesce ad arrivare alla pausa lunga in vantaggio di una sola lunghezza.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, però, arriva un blackout offensivo per i padroni di casa, che non riescono a trovare con continuità il tiro da 3 punti, vero leit motiv della gara fino a quel momento. Gli ospiti, invece, tramutano molto bene in contropiede alcune buone difese, con la zona che si rivela un fattore per l’ABET. Dopo il timeout di coach Conti, i Leopardi riescono a rientrare in gara, arrivando ad inizio ultimo quarto sul punteggio di 48-58. L’ultima decina ritorna ad essere molto equilibrata, con BEA che alza la pressione a tutto campo per cercare di rosicchiare qualche lunghezza di svantaggio, ma il tempo a disposizione è troppo poco per tentare la rimonta. Bra passa al PalaGialdo, ottenendo la sesta vittoria consecutiva, sul punteggio di 62-72.

IL COMMENTO

«Mi aspettavo una partita difficile, perché Bra è una delle squadre che gioca meglio – commenta coach Francesco Conti – Volevamo correre, sfruttare il fatto di avere qualche centimetro in meno, mettendo in campo più energia e atletismo. Ad inizio gara non ci siamo riusciti, siamo entrati in campo senza aggredire la partita. La reazione, però, c’è stata, i ragazzi hanno provato a riprendere la partita in mano. Dispiace perché si poteva chiudere con una vittoria l’ultima partita dell’anno in casa».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

La prima partita del girone di ritorno sarà domenica 17 dicembre al PalaCollegno con Tam Tam. Palla a due programmata alle ore 21:00.

BEA CHIERI 62

ABET BASKET TEAM 72

Parziali: 15-19, 40-41, 48-58

CHIERI: Corrado 17, Agbogan 17, D’Arrigo 11, Ruà 7, Stella 6, Stiffi 2, Moris 2, Origlia, Viggiano, Quagliotto N.E. All. Conti, Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Bechis, Add. Arbitri Mazzardis.

BRA: Corvalan 23, Pulina 14, Canepa 11, Zabert 9, Cortese 7, Eirale 5, Negro 4, Oberto N.E., Tallone N.E., Ferrero N.E. All. Siragusa, Ass. Barberis.