R101 radio ufficiale di Just The Woman I Am 2024

R101 è la radio ufficiale di JUST THE WOMAN I AM 2024, l’evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 km aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. L’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino tornerà per le vie del centro di Torino venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024.



R101 sarà presente a Torino con i suoi talent per intrattenere i presenti con la sua musica e un occhio di riguardo a solidarietà e inclusione, cifre distintive dell’emittente.



«Un evento, Just the Woman I Am, al quale non potevamo mancare e abbiamo scelto di sposarlo con la radio che all’interno del nostro Gruppo incarna maggiormente lo spirito dell’iniziativa» afferma Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset, «R101 è la radio della famiglia, dell’inclusione, dell’amore per gli animali, dell’attenzione alle cause dell’ambiente, quella che ha come missione la serenità di chi la sceglie e la ascolta. Noi di RadioMediaset crediamo fermamente nell’importanza della ricerca che sosterremo attraverso tutti i nostri canali».



Il commento del Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese, Riccardo D’Elicio: «È per noi un onore avere come radio ufficiale di JTWIA un partner del calibro di R101. Questa manifestazione è ormai nel cuore di tutti. Il nostro obiettivo è quindi di raggiungere a livello nazionale sempre più persone e promuovere i valori legati all’evento».



Dall’1 al 3 marzo 2024 in piazza San Carlo a Torino sarà possibile accedere alla PREVENZIONE IN PIAZZA: un evento nell’evento che accoglierà stand dedicati alle visite preventive gratuite, al counseling e alla presentazione delle associazioni no profit. Il Villaggio della Prevenzione è un’occasione di incontro, dialogo e festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, i cittadini e le scuole. Domenica 3 marzo prenderà il via l’ormai celebre corsa-camminata di 5 km.

Come iscriversi? Come SINGOLO o come GRUPPO! I Gruppi sono, da sempre, il cuore della manifestazione, il modo migliore per sostenere ancora più fortemente la ricerca universitaria, perché trasformano la partecipazione alla #JTWIA in un’esperienza da condividere fin dal primo passo: quello dell’iscrizione!



Per info clicca qui - iscrizioni@jtwia.org



Facebook: jtwia (LIKE US!)

Instagram: @justthewomaniam_

Twitter: twitter.com/JustTheWomanIAm

Linkedin: www.linkedin.com/showcase/just-the-woman-i-am

Youtube: www.youtube.com/@CusTorinoVideo