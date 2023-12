Fulgor Basket e Robinson ancora insieme

Un’altra eccellenza del territorio ancora vicina a Fulgor Basket: Robinson rinnova la propria partnership con il Club, comparendo – tra l’altro – sulla sovramaglia della prima squadra rossoverde.

Da oltre 30 anni Robinson Srl svolge attività di servizi alle imprese, offrendo consulenza in materia di Finanza Agevolata (facilitando l’utilizzo di sgravi fiscali, Contributi a Fondo Perduto, ecc.), Formazione Finanziata, Software ed ICT. Vicinanza al cliente, ascolto delle esigenze e ricerca delle migliori soluzioni sono gli obbiettivi di sempre e che fanno di Robinson un partner affidabile e competente.

Il presidente Angelo Nigro esprime la propria soddisfazione: «Avere il supporto di aziende come Robinson ci permette di alzare l’asticella. Sono felice del rinnovo, sintomo degli ottimi rapporti tra le parti e della reciproca soddisfazione dell’avventura in rossoverde».

Vittorio Ceruti di Robinson commenta così: «Siamo orgogliosi, come sponsor, di sostenere anche quest’anno gli ambiziosi progetti della Fulgor Basket affinché lo sport non sia solo una dimostrazione di forza fisica ma di integrità, forza morale ed etica; tutti valori in cui anche Robinson Group crede. L’augurio è che la gloriosa storia di questo team continui ad esser ricca di tante soddisfazioni».