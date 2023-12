Festa del Basket Piemontese, un successo anche l’edizione 2023

Il palco del Teatro Civico Angelini è la location della Festa del Basket Piemontese 2023. Il Comune Europeo dello Sport 2023 ospita le eccellenze cestistiche piemontesi e tutte le squadre che, nella stagione 2022-2023, hanno alzato il trofeo di campioni della Regione.

A presentare, come consuetudine, Tatiana Zarik, accompagnata dal presidente FIP Piemonte Gianpaolo Mastromarco. Si inizia con l’Inno di Mameli cantato da Alice Ulla e si prosegue con il saluto alle istituzioni.

Abbiamo avuto il piacere di ospitare: il presidente FIP, Gianni Petrucci; il Sindaco di Crescentino, Vittorio Ferrero; in collegamento Meet, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio; Maurizio Bertea, Segretario Generale FIP; il presidente di LBF, Massimo Protani; il presidente FIP Marche, Davide Paolini; il presidente FIP Toscana, Massimo Faraoni; Davide Gilardino, presidente della Provincia di Vercelli; Liberato Dispoto, Assessore allo Sport del Comune di Crescentino; Marco Aloi, Responsabile Eventi di Legabasket; Renzo Suppo, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La serata si è poi alternata a momenti di intrattenimento sul palco, a video proiettati sul maxi schermo e un momento artistico, con l’inedito di Alice Ulla, accompagnata con un’esibizione di danza da Arianna Ulla e Giuliana Talò.

Un piacere avere sul palco Marco Aloi, in rappresentanza di LBA, per presentare l’ennesima tappa del Roadshow Trophy e raccontare la volontà della Lega di dare continuità all’evento Frecciarossa Final Eight nella Città di Torino, con l’edizione 2024 e 2025 ospitate dal capoluogo piemontese al Pala Alpitour.

La serata è proseguita con i premi alle nostre eccellenze, tra cui Edoardo Casalone che nonostante l’assenza per gli impegni con l’ASVEL in Francia, ha voluto esserci virtualmente lasciando un video messaggio a tutti i presenti.

Dall’Under 13 alla Serie A le rappresentanze dei vari Club si sono alternate sul palco per ricevere il proprio premio, con spazio anche al Settore CIA e CNA. Una menzione speciale per il nostro vicepresidente Rudi Cena, insignito della Targa d’onore di Bronzo della Federazione Italiana Pallacanestro.

A seguire il momento di festa si è spostato nella palestra adiacente al teatro, splendidamente allestita da MSZ Lab con uno splendido e ricco buffet di prelibatezze locali dolci e salate.

Il ringraziamento va a tutti coloro i quali hanno reso possibile l’evento: all’Amministrazione Comunale di Crescentino e ad ECS Basket Crescentino; al nostro preziosissimo partner che ha coccolato le Istituzioni con i suoi prodotti di altissima qualità: Agrimontana (il presidente Petrucci è sempre lieto delle coccole piemontesi); al presidente Petrucci per essere stato con noi durante Festa e a tutte le istituzioni intervenute sul palco.

«È ormai consuetudine trovarci a fine anno per celebrare la stagione e darci dei buoni propositi in vista del 2024 - le parole del presidente FIP Piemonte Gianpaolo Mastromarco -, direi che anche in questa occasione ci siamo riusciti con successo. Un plauso a tutti gli atleti, le atlete, gli addetti ai lavori e le squadre premiate, eravate tantissimi, ma abbiamo cercato di rendere la serata diversa dal solito, animandola con video e momenti artistici. Ora non ci resta che chiudere al meglio il 2023 e accogliere con motivazioni e gioia il 2024, che ancora una volta ci proporrà subito un grande evento in Regione: la Frecciarossa Coppa Italia a Febbraio. Concludo ringraziando tutte le istituzioni presenti, è sempre un piacere e un onore condividere con voi il palco, e tutti i miei collaboratori che hanno permesso la realizzazione di questo magnifico evento».