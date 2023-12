Premio USSI e Festa del Basket piemontese

Il primo a essere premiato è stato coach Marco Ramondino , come allenatore dell’anno in Piemonte dall’ USSI Subalpina ‘Ruggero Radice’ . Nella splendida cornice di Palazzo Ceriana Mayneri a Torino, a ritirare il riconoscimento, con coach Ramondino impegnato nell’allenamento della squadra, è stato Massimo Galli . Vice allenatore della Bertram Derthona nel 2022/23, la stagione in cui Marco Ramondino è stato eletto allenatore dell’anno di LBA, è ora capo scout del Club.

Nel pomeriggio, presso il Teatro Cinico Angelini di Crescentino, si è svolta la tradizionale Festa del Basket Piemontese organizzata dalla FIP Piemonte, che ogni annata si impegna a premiare le squadre e gli atleti che maggiormente si sono distinti nel corso dell’anno solare.

La Bertram Derthona ha ricevuto il riconoscimento come eccellenza piemontese, Tommaso Baldasso un premio individuale come giocatore di eccellenza piemontese e per lo Scudetto conquistato con l’EA7 Emporio Armani Milano, mentre Luca Severini è stato premiato come atleta “piemontese” in Nazionale.

Il Derthona Basketball Lab ha ricevuto il riconoscimento per la promozione in Serie B Interregionale, mentre il BCC Derthona Basket è stato premiato per la Coppa Italia di A2 Femminile e come eccellenza piemontese, per la vittoria dello Scudetto e del titolo regionale 3x3 Under 16 e per la vittoria del campionato Under 17 Elite femminile.

Una giornata ricca di premi per i Club, protagonisti anche nel 2023 di una grande annata sportiva.