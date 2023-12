VTT di Lagnasco: primi verdetti ai Campionati Italiani U16 Femminili

I campionati italiani under 16 femminili, individuali e di doppio in corso alla VTT di Lagnasco, hanno emesso oggi i loro primi verdetti. Dopo due giorni di gare sono infatti state promosse 4 delle 15 giocatrici che hanno partecipato alle qualificazioni. Sono tutte di classifica 2.7 e portano i nomi di Vittoria Zorzi, che nel match decisivo ha eliminato la pari categoria Laura Picchioni con un netto 6-2 6-4, fermando nella seconda frazione il tentativo di rimonta della rivale; di Emma Lazzini, che si è imposta su Aurora Bussi per 6-1 6-3; di Sandy Mamini, numero 3 del draw d’apertura, che ha sconfitto Tamara Ascolani con lo score di 6-2 6-3; infine di Vera Chiari, che ha battuto con un doppio 6-0 la 3.2 Jenny Paoloni.

Domani prenderà il via alle 9 il tabellone principale che vede quali prime due teste di serie le 2.3 veneta Carolina Gasparini e la 2.3 trentina Vittoria Segattini. Completano la lista delle otto teste di serie la 2.4 toscana Sveva Pieroni, numero 3, la 2.4 marchigiana Viola Bedini, numero 4, la 2.5 pugliese Daria Raimondo, numero 5, la 2.4 piemontese, tesserata per la Canottieri Casale, Greta Rizzetto, numero 6, la 2.5 marchigiana Carlotta Bassotti, numero 7, la 2.5 toscana Alessia Gentili, numero 8. Il Piemonte è rappresentato anche dalla 2.5 Anna Tambelli.

Domani sono in programma i sedicesimi di finale, a partire dalle 9. Nel secondo match sul campo 1 è previsto l’esordio di Carola Gasparini, opposta a Beatrice Guccione. Sul campo 2 e sempre nel secondo incontro dalle 9, esordio di Vittoria Segattini che se la vedrà con Francesca Terzi. Nel secondo match dalle 12 sul campo 2 occhi puntati su Greta Rizzetto, fresca di titolo italiano assoluto a squadre con la Canottieri Casale, opposta a Sofia Elena Minelli.