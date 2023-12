Domani sera UCAM Murcia-Bertram Derthona

La Bertram Derthona sarà di scena domani sera sul campo dell’UCAM Murcia nella sfida valida per il 1° posto del Gruppo H. Con una vittoria, nella partita in programma alle ore 20.30, i bianconeri sarebbero certi del primo posto – e quindi della matematica qualificazione agli ottavi di finale della BCL 2023/24 – con una giornata di anticipo rispetto al termine della prima fase. Un traguardo prestigioso, che la formazione allenata da Ramondino proverà a cogliere su uno dei campi più difficili dell’intera competizione.

L’UCAM infatti ha una striscia aperta di dodici vittorie consecutive nella regular season di BCL davanti al proprio pubblico: un dato davvero notevole che spiega la complessità della sfida che attende i bianconeri, che a loro volta hanno la seconda migliore striscia di successi consecutivi (4) per una squadra italiana debuttante nella competizione. Il record in questa voce statistica appartiene alla Virtus Segafredo Bologna, capace di vincere sette partite consecutive nel 2017/18.

Tra le squadre con quattro partite disputate, inoltre, Murcia vanta la migliore difesa della competizione per punti subiti (69.3), ha il migliore rating difensivo per punti subiti ogni 100 possessi (95.5) ed è la seconda migliore per punti concessi da seconda opportunità (7.8). Sito Alonso ha costruito un impianto difensivo molto solido, come visto anche nella gara di andata del PalaEnergica vinta dalla Bertram per 78-74 solo nelle battute conclusive.

Ma la partita di domani sarà una grande sfida in senso assoluto, per la qualità dei giocatori in campo e per le statistiche che evidenziano l’eccellente percorso compiuto da entrambe le formazioni fino a questo momento della stagione. L’incontro vedrà opposti il quarto (la Bertram) attacco della competizione, con 87 punti segnati, e l’ottavo (Murcia), che ne produce 85.

Il grande equilibrio in campo è testimoniato dall’equilibrio in diverse altre voci statistiche: i rimbalzi totali (38 a 38.5 in favore degli spagnoli), gli assist in cui i 22.5 di media della Bertram la rendono la prima in assoluto in BCL, a fronte dei 20 degli spagnoli, le palle recuperate (8 a 11.8 in favore di Murcia) e il dato della valutazione complessiva (101.5 a 101.3 per i Leoni) in cui le due squadre sono rispettivamente al terzo e quarto posto assoluto.

Questi numeri testimoniano un grande equilibrio verso l’alto della sfida che andrà in scena domani sera a Murcia, con in palio il primo posto nel Gruppo H.