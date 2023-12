Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

SERIE C FEMMINILE

6^ Giornata d’Andata – 10/12/2023

PROMOSPORT – UBC CHIERI 73-45

Parziali (17-11; 39-20; 57-31)

PROMOSPORT: Martinengo A., Massa, Ouattara, Occelli, Immordino, Castellino, Foglia, Nikaj, Oberto, Martinengo S., Ballo, Chiarla. Coach: Persico – Griffanti.

Vittoria interna per la Serie C Femminile targata Promosport contro Ubc Chieri. Fin dalla palla a 2 le cuneesi impongono il loro ritmo e grazie a forti difese e veloci ripartenze in contropiede prendono un primo vantaggio. Nel secondo e nel terzo quarto Cuneo tira da 3 punti con percentuali altissime riuscendo ad attaccare con efficacia sia la difesa ad uomo che quella a zona proposta dalle ospiti. Nell’ultimo periodo tutte le ragazze coinvolte continuano a portare il loro contributo alla causa portando a compimento la vittoria.

UNDER 17 GOLD

9^ Giornata d’Andata – 09/12/2023

OASI LAURA VICUNA – GRANDA COLLEGE CUNEO 60-61

GRANDA COLLEGE: Grosso, Svoljsak, Ballario, Solaro, Mattio, Messi, Giordano, Pettiti, Fissolo, Borgogno, Lukuikila, Condur. Coach: Griffanti.

Importantissima vittoria ai fini della classifica per il gruppo Under 17 Gold sul difficilissimo campo di OASI. Cuneo parte forte ma i locali rimangono attaccati alla gara grazie alla loro energia e alla loro intensità che li guiderà per tutta la gara. Nel secondo periodo, dopo uno sbandamento iniziale, Cuneo gioca un’ottima pallacanestro e va all’intervallo lungo in vantaggio. Alla ripresa delle ostilità Granda College continua a costituire un buon gioco e tocca i 10 punti di vantaggio, che si ridurranno a 6 alla fine del periodo di gioco. Nell’ultima frazione la gara si trasforma in una vera e propria battaglia: OASI recupera punto dopo punto e grazie a 4 conclusioni consecutive da 3 punti arriva sul -1 con 30 secondi da giocare. Gli ospiti organizzano un buon attacco, ma non riescono a realizzare e i locali hanno la palla della vittoria che si spegne sul ferro sancendo la vittoria Cuneese.

UNDER 19 GOLD

9^ Giornata d’Andata – 08/12/2023

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – TAM TAM TORINO 75-50

Parziali (18-10; 39-23; 59-39)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comotti, Manfredi, Tamagno, Saladini, Zuppanelli, Putortì, Bodino, Bedino, Delogu, Reci, Armando, Peruzzi. Coach: Caroni – Lelli.

Bella vittoria per il gruppo Under 19 Gold che passa tra le mura amiche contro la prima della classe TamTam. Partita sin dal primo minuto in controllo grazie ad un bel gioco corale dei padroni di casa che finalmente mostrano l’atteggiamento giusto. Anche i rinforzi dalla panchina mantengono una buona intensità, chiudendo il primo quarto 18-10. Il rientro in campo è sulla falsa riga del primo periodo, in cui gli ospiti provano a riacciuffare i cuneesi, che però mantengono saldo il loro vantaggio, arrivando all’intervallo lungo in sopra di 16 lunghezze. Nel terzo e nell’ultimo quarto i giovani cuneesi amministrano il vantaggio: gli ospiti cercano di recuperare lo svantaggio, ma una bella difesa permette ai padroni di casa di tenere in sicurezza il risultato. Si conclude così la partita sul risultato di 75 a 50 per Cuneo.

«Bella partita, giocata e ben interpretata da tutti i ragazzi che si sono mostrati finalmente pronti. Bisogna però continuare a lavorare per migliorare per portare altri risultati come questi!» queste le parole dello staff tecnico alla fine della partita.

SERIE D MASCHILE

1^ Giornata di Ritorno – 10/12/2023

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – PALLACANESTRO SALUZZO 80-72

Parziali (19-24; 36-43; 61-52)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Bruschetta, Capelli, Manfredi, Tamagno, Cani, Delogu, Comotti, Bodino, Putortì, Saladini, Zuppanelli. Coach Lelli - Caroni.

Decima vittoria di fila per la Serie D Maschile targata Agrimontana tra le mura casalinghe di Sportarea contro una mai doma Saluzzo. La squadra ospite parte forte e grazie ad un’ottima precisione di tiri dalla distanza riesca a chiudere il primo quarto sul +5 (19-24). Nel secondo periodo Cuneo fatica ancora a contenere le scorribande degli esterni saluzzesi e all’intervallo il tabellone segna 36-43; punteggio che sta fin stretto agli ospiti che avevano raggiunto anche i 13 punti di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Lelli ha un’altra faccia: ostenuta da un tifo incredibile, con una coreografia natalizia fantastica, Cuneo difende fortissimo ogni azione concedendo solo 9 punti in 10’ alla squadra ospite e producendo anche facili canestri in contropiede; con un perentorio parziale di 25-9, Cuneo inizia l’ultimo periodo sul 61-52. Nell’ultima frazione Saluzzo cerca di recuperare, ma nell’ultimo parziale le due squadre si equivalgono e Cuneo vince questa intensa partita col risultato di 80-72.

SERIE B FEMMINILE

9^ Giornata d’Andata – 09/12/2023

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – BASKET VENARIA 63-55

BAM GRANDA COLLEGE: Ngamene, Franceschini, Samokhvalova, Avagnina, Bruschetta, Moisa, Lo Re, Frandino, Martinengo, Lokoka, Occelli, Marfulli. Coach: Grosso - Di Meo - Maccario.

Granda College vince sotto ad una cornice di pubblico molto importante contro Basket Venaria e si mantiene attaccata ai primi tre posti della classifica a due gare dal giro di boa. Le cuneesi partono a rilento ma si portano avanti già nel primo parziale di gara per 14-13. Coach Grosso chiede serenità alle giovani cuneesi che poco per volta entrano in gara. Nei successivi parziali Cuneo spinge sull’acceleratore e gestisce il vantaggio nonostante i tentativi di rientro della squadra ospite, riuscendo a dare spazio a tutte le atlete coinvolte. Finisce 63-53 per Granda College.

«Le prossime due gare vs. Novara e Vercelli chiuderanno il girone di andata, e ci permetteranno di arrivare preparate alla sfida contro Basket Pegli del 20/01; faccio i complimenti alle mie ragazze che hanno vinto tre parziali di gara su 4 ma soprattutto perché hanno saputo mantenere la calma d’avanti ad una buona squadra come Venaria che ci ha provato a mettere in difficoltà limitando i nostri punti di forza; siamo una squadra giovane per cui tengo conto ancora di più che gli errori fanno parte del gioco e soprattutto dell’apprendimento, le ragazze si allenano intensamente tutti i giorni, per cui non posso che ringraziarle per come stiamo andando, adesso però abbiamo dimostrato di poter entrare nel ballo per cui ci tocca ballare», queste le parole di Coach Grosso.

UNDER 17 FEMMINILE

4^ Giornata di Ritorno – 07/12/2023

GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO – ALCOOLITAL FOSSANO 58-31

Parziali (12-9; 25-15; 45-26)

GENERALI GRANDA COLLEGE: Occelli 15, Lokoka 14, Immordino 12, Castellino 9, Foglia 4, Ravera 4, Nikaj, Giordano, Tetamo, Scossa , Peano. Coach: Persico - Tunzi.

Vittoria per l’Under 17 Femminile targata Generali che sul proprio campo ha la meglio su una combattiva Alcoolital Fossano. Nei primi due quarti le cuneesi incontrano qualche difficoltà a scardinare la tenace difesa ospite che rimane aggrappata alla gara. Dopo l’intervallo, però, c’è stata la svolta: le ragazze di Cuneo hanno aumentato lo scarto, superando la resistenza avversaria. Questo cambiamento ha offerto a tutte le giocatrici l’opportunità di dare il loro contributo in campo e di portarsi a casa 2 punti fondamentali per la classifica.

UNDER 13 GOLD

1^ Giornata di Ritorno – 10/12/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO – PALLACANESTRO SALUZZO 54-55

Parziali (9-15; 20-28; 37-47)

GRANDA COLLEGE: Politano, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Caula, Musso, Giordana, Giordano, Maccario, Franconiero. Coach: Lelli-Capelli.

Partita al cardiopalma quella andata di scena nel pomeriggio di Domenica 10 a Sportarea tra il gruppo Under 13 Gold e i pari età di Saluzzo. Nei primi 20’ è monologo gialloblu con Perlo sugli scudi che detta i ritmi della partita, mette in ritmo i compagni e i ragazzi cuneesi trovano poche e superficiali occasioni in attacco permettendo agli ospiti di allungare nel punteggio. Nella seconda parte della partita bisogna raccontare però un’altra storia: eroici in difesa, veloci e letali in attacco i ragazzi in maglia Granda College iniziano una rimonta incredibile nella quarta frazione che permette loro di tirare per la vittoria, ma la palla si scaglia sul secondo ferro, concedendo la vittoria a Saluzzo al termine di una gara bellissima.

«Super match ragazzi, siate fieri e orgogliosi di voi», queste le parole di Coach Capelli al termine della gara.

UNDER 13 SILVER 2011

5^ Giornata d’Andata – 10/12/2023

GRANDA COLLEGE CUNEO – ACAJA FOSSANO 50-47

Parziali (8-13; 22-24; 42-32)

GRANDA COLLEGE: Piola, Carletti, Musabimana, Cavallera, Macagno, Tortora, Dutto, Mondino, Tallone, Pocchiola, Onori. Coach: Capelli.

Vittoria sofferta per gli Under 13 Silver che fanno una gran partita di carattere in difesa e di circolazione di palla in attacco. Nonostante qualche disattenzione di troppo, si continuano a vedere margini di miglioramento che aiutano nella crescita del gruppo.

UNDER 14 SILVER 2011

5^ Giornata d’Andata – 09/12/2023

BASKET BOLLENTE – GRANDA COLLEGE CUNEO 55-59

Parziali (10-13; 27-23; 41-42)

GRANDA COLLEGE: Politano, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Dutto, Maccario, Giordana, Giordano, Bianco, Franconiero. Coach: Capelli.

La 5^ partita del girone di Andata Under 14 Silver vede i nostri 2011 andare in trasferta nella gelida Acquiterme. Partita di grande intensità e coraggio da parte dei ragazzi di coach Capelli che riesce a tenere in campo qualsiasi giocatore perché pronto e attento in attacco e in difesa. “Gran vittoria di squadra meritata”, queste le parole di Coach Capelli a fine gara.

UNDER 19 FEMMINILE

4^ Giornata di Ritorno – 11/12/2023

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – LETTERA 22 IVREA 82-27

Parziali (26-5; 47-11; 70-19)

BAM GRANDA COLLEGE: Franceschini 12, Oberto 4, Martinengo, Lo Re 12, Perna 4, Frandino 6, Marfulli 10, Bruschetta 24, Chiarla, Massa 4, Ouattara 6, Ballo. Coach: Di Meo - Grosso.

Bella prova di squadra, per il gruppo Under 19 Femminile targato Banca Alpi Marittime che scende in campo con la voglia di giocare insieme. Le ragazze dei coach Di Meo e Grosso cominciano la gara con una forte pressione difensiva, che mette da subito in difficoltà le avversarie e consente alle cuneesi di correre in contropiede. Tutte le ragazze che si sono alternate sul parquet hanno mantenuto l’ottimo approccio difensivo per tutta la gara, rendendo l’incontro, al di là del risultato, utile dal punto di vista del gioco di squadra e delle collaborazioni difensive. Da sottolineare l’ottima prova di capitan Bruschetta, precisissima dal tiro da fuori.