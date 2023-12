AndreA Fontana ritorna sul ring

Andrea Fontana ci riprova. L’allievo di Stefano Abatangelo ritorna sul ring in una grande occasione.

Sabato 16 dicembre al PalaSport Le Cupole in occasione dell’assalto al titolo europeo di Francesco Grandelli, Andrea “The doctor” sfiderà il ventottenne Beka Murjikneli per la categoria welter, quinto nella ranking list del suo paese.

Una bella vetrina visto che l’evento sarà ripreso da Dazn, sinonimo di visibilità. Il venticinquenne pugile della Boxing de Rua era alla ricerca di un incontro importante, per ambire a breve ad un titolo di spessore.

L’occasione si è presentata casualmente, durante un allenamento di corsa con il coach Abatangelo e dopo un’accurata trattativa con la famiglia Cherchi OPI 2000, organizzatori dell’evento. È stata una ricerca affannosa e grazie all’interessamento di Armando Belotti, dopo la rinuncia di ben 23 pugili, si è arrivati al georgiano di Tbilisi, Beka Murjikneli (7-30-2), che ha combattuto l’ultima volta il 30 novembre vincendo.

Allenamenti duri seguiti da Abatangelo, hanno caratterizzato queste ultime settimane per rimettere in forma Fontana, che non saliva sul quadrato dal 27 luglio a Mantova con la vittoria su Mohammed Graich. L’appuntamento è per sabato con 6 round e all’angolo ci saranno Abatangelo e Antonio Di Renzo a seguire l’incontro.