VTT di Lagnasco: Campionati Italiani di categoria U16 femminili

Prima giornata di tabellone principale nei campionati italiani di categoria under 16 femminili – By Italgas, in corso di svolgimento alla VTT di Lagnasco, e prime soddisfazioni per le promosse agli ottavi di finale, in programma domani a partire dalle 10.

I match odierni sono stati caratterizzati dalle affermazioni quasi sempre in due set delle vincitrici. È stato anche il caso delle prime due teste di serie, nell’rodine la 2.3 veneta Carolina Gasperini e la pari categoria trentina Vittoria Segattini. La prima ha fermato con un doppio 6-3 Beatrice Guccione; la seconda ha fatto ancora meglio contro Francesca Terzi, alla quale ha lasciato soli tre giochi (6-2 6-1). Anche la numero 3 del draw, la toscana Sveva Pieroni, 2.4, ha usato il primo set per pendere confidenza con le condizioni di gioco, vincendo 6-3, e nel secondo ha ulteriormente alzato il ritmo fermando 6-1 Sara Macchione. La 2.4 marchigiana Viola Bedini ha lasciato un solo game (6-0 6-1) a Sonia Jemma. Ottima impressione ha destato anche la piemontese Greta Rizzetto, fresca di festeggiamenti con la Canottieri Casale per la riconferma dello scudetto di serie A1 a squadre.

La 2.4 alessandrina ha sconfitto 6-0 6-1 Sofia Elena Minelli. Sonante successo (6-0 6-0) anche quello di Daria Raimondo ai danni di Emma Calvo: «Una delle tenniste – ha sottolineato Enrico Gramaglia dall’organizzazione – che più ha impressionato all’esordio. Così anche Vittoria Segattini».

In un’ora e 20 minuti di gioco Rebecca Digiovannantonio, 2.7, ha avuto la meglio con lo score di 6-2 6-4 sulla 2.5 Elisa Petroni. Ha impiegato invece sette minuti in più Giuliana Drpic Ciangherotti per porre fine ai sogni di gloria della qualificata Sandy Mamini, con lo score di 6-2 6-3. Agnese Gentile si è imposta con un doppio 6-2 maturato in un’ora e 26 minuti, a Chiara Bartoli. Uno dei match più lunghi del programma di giornata è stato quello tra Anna Tambelli ed Emma Lazzini, vinto dalla prima in tre frazioni e con il punteggio finale di 4-6 6-2 6-3. Nulla da fare per Vera Chiari, qualificata, stoppata da Gloria De Santis per 6-2 6-1. In chiusura di programma del singolare a segno anche Francesca De Matteo, per 7-5 6-1 su Beatrice Giorgetti, e Carlotta Bassotti, che ha piegato in due agili set Giulia Riella. Affermazione quasi alla soglia delle due ore per Jennifer Scurtu su Vittoria Zorzi, con il punteggio di 6-3 7-5.

Sono invece 15 le coppie che danno vita al tabellone di doppio. Il tandem da battere e già nei quarti di finale è composto dalla 2.3 Vittoria Segattini e dalla 2.5 Agnese Gentile. La seconda coppia favorita è formata dalla 2.3 Carolina Gasparini e dalla 2.6 Carolina Dibenedetto. Oggi sono andate in scena anche le 7 sfide di ottavi di finale dopo la conclusione del programma di singolare.

Domani mattina si riparte alle 10 con gli ottavi di finale del tabellone di singolare. Prosegue anche il tabellone di doppio.