Cuneo Volley: la tradizione per eccellenza da Albertengo

Dopo diverse collaborazioni in questi anni, il Cuneo Volley è lieto di ufficializzare la partnership con Albertengo Panettoni dal 1905 l’azienda storica di Torre San Giorgio, leader nella produzione e vendita in tutto il mondo del più famoso dolce natalizio italiano, il panettone. Il Piemonte è ricco di eccellenze e l’azienda della Famiglia Albertengo è sicuramente tra queste; la passione, la dedizione e la continua ricerca delle migliori materie prime sono letteralmente un loro marchio di fabbrica. Una delegazione formata da dirigenti e atleti della serie A2 maschile di pallavolo e della serie A maschile di sitting volley ha visitato la sede e lo stabilimento con grande entusiasmo. Albertengo, infatti, sarà sponsor ufficiale della maglia da Libero della nostra serie A maschile di Sitting Volley per la nuova stagione!

«È un grande orgoglio per noi sostenere le eccellenze di questo territorio – dicono Livia e Massimo Albertengo – crediamo fortemente nel potenziale dei giovani e nell'importanza dello sport come strumento per la crescita personale e per raggiungere traguardi importanti. La nostra speranza è di vedere questi giovani atleti perseguire i propri sogni e obiettivi e realizzare il loro pieno potenziale in campo e nella vita».

La mission di Albertengo è da sempre quella di perseguire la qualità a 360 gradi, investendo in ricerca e innovazione e migliorando i prodotti rimanendo fedeli alla tradizione. I fratelli Livia e Massimo Albertengo, con la mamma Caterina, guidano, a Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo, l’azienda che porta dal 1905 il nome di famiglia.

L’hanno ereditata da papà Domenico, che a sua volta ha raccolto la tradizione del nonno Michele e del bisnonno Giovanni Battista, tutti artigiani dell’arte bianca. Da piccolo forno di paese qual era a metà dello scorso secolo, oggi Albertengo si è trasformata in una grande azienda moderna che ha fatto tesoro dell’esperienza delle origini.

Il rispetto per le persone, innanzi tutto, e la conoscenza delle materie prime di qualità, delle tecniche e delle lavorazioni hanno reso Albertengo un marchio noto in Italia e all’estero per la produzione dei lievitati da ricorrenza.

Con circa un milione e mezzo tra panettoni e colombe prodotte ogni anno, Albertengo sa riunire la sapienza della pasticceria artigianale ai metodi di lavorazione e alla garanzia di qualità di una grande azienda moderna.

Albertengo è specializzato nella produzione di maxi formati del Panettone Classico da 5, 10 e 20 chili e nell’ormai trentennale produzione di panettoni al vino.

Il legame della famiglia Albertengo con il Piemonte, e in particolare il Cuneese, si esprime ai massimi livelli nelle Selezioni Speciali: Panettoni e Pandori gourmet, realizzati con materie prime del territorio. Impasti soffici con burro di filiera piemontese, uova a km 0, moscato prodotto sulle dolci colline delle Langhe, il cioccolato di Guido Gobino, le Nocciole Piemonte Igp delle Langhe coltivate nell’azienda agricola che Albertengo ha creato a Levice, in Alta Langa. Vengono usate per la glassa o intere per decorare il Panettone.