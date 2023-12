FISI-AOC: i risultati del Gigante di Alleghe e dell'Alpe Cermis

GRAND PRIX ITALIA: ALESSANDRA BANCHI TERZA NEL GIGANTE DI ALLEGHE. BENE ANCHE MARIA SOLE ANTONINI E MARGHERITA CECERE, SESTA E NONA

Mercoledì 13 dicembre, in una giornata che altrove ha visto annullate molte gare - dalla Coppa Europa a Santa Caterina Valfurva e Sankt Moritz al Top 50 a Pila - ad Alleghe si è corso il primo di due Giganti FIS-NJR organizzati dallo Sci Club 2000. Ha vinto la brianzola Sofia Parravicini dello Sci Club Lecco, con il tempo totale di 2’,28”,60/100 e con 22/100 di vantaggio sulla bresciana Giulia Romele del Val Palot Ski. Una sempre più solida Alessandra Banchi, torinese dello Sci Club Sansicario Cesana, è giunta terza a 49/100, confermando il suo eccellente stato di forma anche tra le porte larghe, dopo aver vinto il secondo dei due Slalom FIS-NJR disputati nei giorni scorsi a Cortina.

Il podio del Grand Prix Italia Giovani è lo stesso della classifica ufficiale. Bene anche la valsesiana Maria Sole Antonini, anche lei atleta del Sansicario Cesana e della squadra del Comitato FISI Alpi Occidentali, sesta a 76/100, seguita dalla torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, nona ad 1”,49/100. La torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp è giunta undicesima, la carabiniera limonese Melissa Astegiano tredicesima, la napoletana Adriana Castaldo del Sansicario Cesana ventiseiesima delle Aspiranti. Giovedì 14 dicembre ad Alleghe è in programma un secondo Gigante FIS-NJR.

ALL’ALPE CERMIS, CORRADO BARBERA SETTIMO NEL GIGANTE FIS VINTO DA ALEX HOFER

All’Alpe Cermis il 13 dicembre si è disputato un Gigante FIS vinto dall’esperto finanziere altoatesino Alex Hofer, con il tempo totale di 1’,42”,30/100 e con vantaggi rispettivamente di 8/100 e di 16/100 sugli svedesi Fabian Ax Swartz dell’IFK Lidingö Slalomklubb David Toernqvist dell’IFK Borlaenge Alpin. Settimo posto ad 1”,10/100 per l’azzurro cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, reduce dalla sfortunata trasferta di Coppa del Mondo in Val d'Isère, dove non ha potuto gareggiare per le cattive condizioni della pista.