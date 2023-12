S.G. Concordia strepitosa al Campionato Nazionale Silver Winter Edition

Sette Titoli Italiani, di cui 3 Assoluti e 4 di Specialità, 5 Argenti e 3 Bronzi, più numerose medaglie “di legno” e piazzamenti nella Top Ten: anche quest’anno è stato un ricco bottino quello che la S.G. Concordia ha portato a casa dal Campionato Nazionale Silver Winter Edition, che si è svolto a Rimini dal 7 al 10 dicembre, con migliaia di atlete da tutta Italia: sulla pedana riminese sono scese 16 ginnaste della Società chivassese, che hanno gareggiato in tutti i Livelli del Campionato Silver, dal Livello LA, che presenta esercizi più semplici, fino al Livello LE, in cui le atlete gareggiano con tre esercizi a testa, di valore tecnico più alto. Per tutte, la classifica risulta dalla somma dei punteggi degli esercizi eseguiti. Vengono premiate le Campionesse Assolute All Around, che hanno totalizzato il massimo punteggio della loro categoria, e le Campionesse di Specialità, che hanno raggiunto il risultato più alto in una o più Specialità.

Il primo titolo Nazionale lo ha regalato alla Società chivassese Sabrina De Marco: con uno strepitoso esercizio alla palla premiato da un 15.100, il punteggio più alto segnato in tutta la gara delle Junior 3, e una bella prova alle clavette, ha conquistato i titoli di Campionessa Italiana Assoluta LE J3, Campionessa Italiana alla palla e l’Argento alle clavette

Nelle LE Senior 1, Cecilia Bocco ha ottenuto il Bronzo alla palla, ed il 4° posto al cerchio, a soli 0,050 dal bronzo.

Il secondo titolo Nazionale è stato invece conquistato da una delle più giovani ginnaste chivassesi presenti a Rimini: Sofia Oliviero, classe 2012, si è laureata Campionessa Italiana Assoluta LD A3, conquistando l’Oro nell’All Around, su ben 74 ginnaste in gara, e Campionessa Italiana alle clavette.

La “cavalcata” delle Concordine è proseguita con Angelica Tramontana, che nelle LC J2, una delle gare più affollate, si è laureata Campionessa Italiana al nastro ed ha conquistato l’Argento alla palla ed il Bronzo nell’All Around su 97 concorrenti.

Gli ultimi due titoli nazionali sono arrivati domenica, per opera di Greta Marotta e Martina Amedei.

Greta, nelle Junior1 LB 1, ha portato in pedana due esercizi precisi ed eleganti, con i quali ha conquistato l’Oro e il titolo di Campionessa Italiana LB1 J1, l’Argento alla fune e il 4° posto al cerchio, a soli 0,025 dal bronzo.

Per Martina, che con grande carattere ha superato durante l’estate un infortunio che l’aveva costretta a sospendere gli allenamenti per alcuni mesi, riprendendo ad allenarsi solo in autunno, è stato un successo personale ancora più grande la conquista del titolo di Campionessa Italiana alla palla LB2 A4, e l’Argento nell’All Around.

Ma è stata la più piccola delle Concordine in gara a chiudere in bellezza la kermesse riminese: Valentina Da Mota Calzolari, classe 2014, al suo primo Campionato Nazionale, si è regalata il Bronzo al corpo libero, segnando così un brillante inizio di carriera.

Buoni risultati anche per le altre Concordine: Zoe Gamba, LB1 A4, ha sfiorato il podio due volte con il 4° posto All Around su 42 concorrenti e il 4° posto alla fune.

Nella prima parte delle rispettive classifiche, in gare molto combattute, si sono posizionate Valentina Araujo, Chiara Bonora, Sofia Crovella, Ginevra Giordana, Mila Giordano, Elena Romano, Marta Tarasco e Beatrice Zanella.

Artefici dei risultati raggiunti, le tecniche Clara Shermer, Selene Osti, Marica Osti, Martina Brosio, Giulia Maggio e Giulia Manusia.

«Con questa trasferta – afferma la presidente della Concordia, Maria Luisa Zenti - si chiude un anno ricco di traguardi raggiunti e di soddisfazioni, che ci ha visto confermarci tra le migliori società del panorama regionale e nazionale. Si torna in palestra per lavorare intensamente, con la passione di sempre, guardando agli importanti appuntamenti del 2024, primo fra tutti il Campionato di Serie B Nazionale, che prenderà il via a febbraio».