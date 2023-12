Spostamento gara. L’Oleggio Magic Basket comunica che la partita contro Campus Varese (precedentemente fissata per mercoledì 20 dicembre) è stata anticipata a martedì 19 dicembre a Boffalora (via Giulini 22) alle 20.30. La richiesta è stata avanzata dalla stessa società di casa dal momento che tutti gli Squali saranno impegnati mercoledì 20 dicembre a partire dal pomeriggio in un importante evento che presto sarà svelato.