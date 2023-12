Tecnoengineering Moncalieri: sfida cruciale a Carugate

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo domani sera alle 20:30 sul parquet di Carugate in occasione dell’anticipo dell’11° giornata del campionato di Serie A2 della Lega Basket Femminile.

Sfida ai “piani bassi”, decisamente importante per entrambe le squadre ormai ferme a quota 2 punti in classifica da tempo. Le Lunette dovranno come al solito fare i conti con qualche acciacco e con Ramò ancora ferma ai box.

Fondamentale quindi l’apporto del tandem Salvini-Cordola, oltre alla concretezza in entrambe le metà campo di Mitreva e Pasero. Tra le fila delle padrone di casa le più pericolose sono certamente Usuelli (11,8), Nespoli (10,3) e Cassani (9,2).

Entrambe le squadre sono reduci da due pesanti sconfitte: Moncalieri ha perso in casa 37-68 contro Derthona, mentre Carugate si è arresa 44-70 a San Giorgio. Palla a due alle 20:30 al Palasport di via del Ginestrino 17/B, Carugate (MI). Arbitrano: Morra, Manco.

CLASSIFICA

Galli San Giovanni Valdarno 18

Derthona 18

Costa Masnaga 16

Broni 16

Empoli 14

Selargius 12

Cestistica Spezzina 12

Giussano 10

San Giorgio 8

Basket Roma 4

Torino Teen Basket 4

Stella Azzurra 4

Carugate 2

Moncalieri 2