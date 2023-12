VTT di Lagnasco: i quarti dei Campionati Italiani U16 Femminili By Italgas

Entrano sempre più nel vivo i Campionati Italiani under 16 femminili in svolgimento alla VTT di Lagnasco (Cn) nella splendida struttura del Tennistadium. Oggi sono andati in scena i confronti di quarti di finale nel draw di singolare.

La prima giocatrice a qualificarsi per le semifinali è stata Carolina Gasparini, tesserata per il TC Padova e testa di serie numero 1, che ha fermato in due set la corsa di Carolina Dibenedetto, potente ma non sempre precisa nelle soluzioni di gioco. La Gasparini ha dominato il primo set, vinto 6-2 grazie ad una solidità messa in campo fin dai primi quindici. La rivale che si allena presso il TC Oltrepo’ Pavese ha cercato di salire di livello nella seconda frazione e ci è riuscita giocandola alla pari. Carolina Gasparini è stata però brava ad arginare la potenza dell’avversaria di giornata ed evitare che il match si allungasse ulteriormente, chiudendolo al 12° gioco, per il passaggio allo step successivo della rassegna.

Si è chiusa invece in tre set la sfida tra la siciliana Laura Genovese (tesserata per il Tc Trapani) e Sveva Pieroni. Dopo 2 ore e 22 minuti la Genovese, capace di passare con assoluta scioltezza dalla fase di pressione a quella di contenimento, ha vinto il set iniziale 6-4, subendo la rimonta della Pieroni nel secondo. Pieroni a segno 7-5. Grande equilibrio nella terza e decisiva frazione, con vittoria della siciliana, molto determinata nei passaggi chiave del testa a testa sigillato 7-5.

Passaggio in semifinale anche per la seconda testa di serie, Vittoria Segattini, 2.3 tesserata per l’ATA Battisti di Trento. In due set (6-2 6-4) ha regolato Rebecca Di Giovannantonio. La Segattini, regolarmente convocata nelle squadre nazionali di categoria, ha fatto valere la sua maggior costanza di rendimento controllando nella seconda parte del confronto il tentativo di rientro della giocatrice del TC Bari, classificata 2.7.

L’ultima a strappare un biglietto per le semifinali, in programma domani a partire dalle 10, è stata Viola Bedini, terza testa di serie, che ha stoppato per 7-5 6-2 la corsa della campana Francesca De Matteo. Brava la Bedini, marchigiana d’origine e tesserata per il Circolo Tennis G.Maggioni, impegnata negli allenamenti a Voghera con l’ex professionista Uros Vico (per anni componente della squadra del TC Alba che conquistò anche la Final Four di serie A1 nella prima decade degli anni 2000), a risalire nel primo set dallo score di 1-4.

Grazie al ritmo che sa imporre al gioco, prevalentemente da fondo campo, ha conquistato il primo set per 7-5 e nel secondo dopo un iniziale equilibrio (2-2) ha spiccato il volo chiudendo 6-2 per 1 ora e 55 minuti complessivi. Domani sfiderà la numero 1 del draw nella parte alta. In quella bassa sarà invece un testa a testa tra Laura Genovese, non compresa tra le teste di serie al via, e Vittoria Segattini.

Alle 14 finale del doppio. Domenica mattina la finale che assegnerà il titolo individuale.