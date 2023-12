Chieri ’76 ospita Cuneo per l’ultima gara prenatalizia al PalaFenera

L’appuntamento è per domenica 17 dicembre contro la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, in posticipo alle ore 19,30 per la diretta televisiva su Sky Sport Arena.

Questo sedicesimo derby fra i due club, che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018 (il bilancio è di otto vittorie a sette per Chieri), arriva in un momento molto importante per entrambe le squadre. Dopo un mese e mezzo di “straordinari” con partite ogni tre giorni, le ragazze di Bregoli hanno potuto beneficiare della prima settimana piena d’allenamento: dopo l’amara sconfitta con Firenze, puntano a consolidare il quinto posto dietro le “quattro sorelle” blindando anche la partecipazione alla Coppa Italia Frecciarossa. Da parte sua la squadra di Bellano con 3 punti conquistati nelle ultime sei giornate è determinata a invertire la rotta e guadagnare terreno sulla penultima posizione che al momento dista 2 soli punti.

Due le ex, entrambe da parte chierese: Ilaria Spirito e Katerina Zakchaiou.

A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è Loveth Omoruyi. La sua analisi parte dalla sconfitta al tie-break di domenica scorsa a Firenze: «Il Bisonte ha giocato molto bene partendo fin dal primo punto molto aggressivo. Noi abbiamo faticato molto in difesa, nel corso della partita si è visto ed è sicuramente un aspetto che dovremo migliorare. Dopo tanto tempo abbiamo avuto una settimana un po’ più tranquilla, ma i giorni volano e siamo già a ridosso della partita con Cuneo. Sappiamo che in Italia tutte le squadre sono da temere, quindi la settimana sarà sicuramente utile per ricaricare le batterie e prepararci al meglio».