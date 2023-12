Reale Mutua Torino ’81 Iren in trasferta contro il Lavagna 90

Per l’ultima partita dell’anno, i ragazzi di Simone Aversa scendono in vasca questo sabato contro il Lavagna 90 per continuare a risalire la classifica. I gialloblù sono saliti al quarto posto in classifica a quota dieci punti, dopo la convincente vittoria casalinga contro il R.N. Sori per 14-10. I padroni di casa del Lavagna 90, invece, si trovano all’ottavo posto in classifica, a quota sette punti, e non trovano la vittoria dalla seconda giornata di campionato. La scorsa settimana i ragazzi di Martini hanno pareggiato per 8-8 contro il Marina di Carrara, trovando così il quarto pareggio stagionale.

Simone Aversa, presidente e allenatore della Torino ’81, presenta il match: «Arriviamo all’ultima partita dell’anno in un buon stato di forma. Dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento e la voglia di vincere dimostrati sabato scorso contro il Sori, concentrandoci solo ed esclusivamente sul gioco. Non è stata una settimana semplice, ma sono sicuro che domani faremo testuggine per affrontare una squadra ostica, che non viene da un risultato brillantissimo, ma domani vorrà dimostrare il suo reale valore».

La partita si disputerà sabato 16 dicembre alle ore 18:00 presso la Piscina Comunale di Lavagna (GE). Il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “ASD Lavagna 90”.

SETTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A2M GIRONE NORD

Chiavari Nuoto – Brescia Waterpolo

Lavagna 90 – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Netafim Bogliasco 1951 – President Bologna

C.N. Marina di Carrara – C.S. Plebiscito Padova

Como Nuoto Recoaro – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

R.N. Arenzano – R.N. Florentia

LA CLASSIFICA

Netafim Bogliasco 1951 18

R.N. Florentia 18

Brescia Waterpolo 13

Reale Mutua Torino ’81 Iren 10

Chiavari Nuoto 10

Como Nuoto Recoaro 9

R.N. Arenzano 8

Lavagna 90 7

Futurenergy rinnovabile R.N. Sori 5

President Bologna 2

C.N. Marina di Carrara 1

C.S. Plebiscito Padova 0