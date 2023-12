Collegno Basket ospita Campus Varese

Dopo quasi un mese in trasferta, i ragazzi di coach Comazzi tornano davanti al proprio pubblico per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.

Reduci dalla sconfitta di Saronno che, nonostante il referto giallo, ha lasciato ottimi segnali allo staff e allo spogliatoio. Saronno si è infatti confermata la prima della classe, ma Collegno ha dato più di un filo da torcere alla capolista, grazie a un super Mortarino (autore di 41 punti con 9 triple).

Domani alle 21:00 arriva Campus Varese che al momento è ottava con 12 punti in classifica. I lombardi hanno in Zhao Wei Lun il loro miglior marcatore (21,1), seguono Assui Nguessan Elisee (15,4), Botelli (13,8) e Blair (11,6).

La peculiarità tra le due squadre è la carta d’identità dei roster: entrambi molto giovani e con molti punti nelle mani. Sarà quindi con buone probabilità una partita divertente, a maggior ragione se dovesse tornare a disposizione il capitano dei Lions Emanuele Tarditi, ormai ai box da mesi. Ancora lontano, invece, il ritorno in campo di De Bartolomeo. All'andata è finita 88-83 per Varese. Palla a due alle 21:00 al PalaCollegno, VIA Antica Rivoli 21, Collegno (TO).

CLASSIFICA

Robur Saronno 22

Pall. Pavia 18

Basket 7 Laghi Gazzada 16

Junior Casale Monferrato 14

Derthona Basketball 12

College Bk Borgomanero 12

Campus Varese 12

BasketBall Gallarate 12

Oleggio Magic 8

Collegno Basket 8

Amatori Savigliano 6

Campus Piemonte 2