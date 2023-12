Monferrato Basket in trasferta ad Agrigento per confermarsi

Impegno fuori casa per la Novipiù Monferrato Basket che volerà in Sicilia per la sfida del PalaMoncada di Porto Empedocle, Domenica 17 dicembre alle ore 18, contro i padroni di casa della Moncada Energy Agrigento nel quindicesimo turno di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde.

GLI AVVERSASRI

La Fortitudo è attualmente a pari punti con la Novipiù, il match di andata terminò 76-74 in favore dei rossoblu, sarà una sfida cruciale. La squadra allenata da coach Damiano Pilot arriva da una vittoria, contro Latina, nelle ultime cinque gare. Storicamente il palazzetto di Porto Empedocle è difficile da espugnare, in questa stagione ci ha lasciato i due punti anche Cantù, ed i padroni di casa sono bisognosi di tornare alla vittoria. Tra le fila della Moncada Energy si dovranno valutare le condizioni del capitano Albano Chiarastella, in fase di recupero dopo un periodo di stop, e dell’altro lungo, l’americano Jakob Polakovich, fermatosi nella partita contro Torino. Le rotazioni degli esterni vedono il play americano Dwayne Cohill e gli italiani Davide Meluzzi, Nicolas Morici e Alessandro Sperduto, alternarsi sugli esterni. Lorenzo Ambrosin, miglior realizzatore dei suoi, sta occupando lo slot da 4 vista anche l’indisponibilità di Chiarastella. L’ala forte estone Mait Peterson si sta ritagliando un minutaggio importante. I giovani Emanuele Caiazza e Sadio Traorè chiudono il roster.

Martinoni e compagni dopo l’ottima prestazione offerta contro Vigevano vogliono confermarsi in questo scontro diretto e agguantare il primo successo esterno stagionale. Pronto al debutto Aka Fall, presentato in settimana del club.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Siamo contenti dopo l’ottima prestazione contro Vigevano, ma non deve essere una prova che ci riempie la pancia. Dobbiamo andare ad Agrigento molto affamati, sapendo che troveremo una squadra in difficoltà con gli infortuni, ma che lotterà su ogni pallone. Agrigento è una squadra che vende sempre cara la pelle, che corre tanto e fa del tiro da tre una delle sue armi principali. Giocano una pallacanestro molto veloce, anche la transizione difensiva sarà una delle nostre chiavi. Vedremo se ci sarà o meno Polakovich, il miglior rimbalzista del campionato, che sicuramente potrà darci fastidio. Noi siamo al completo, stiamo bene, dobbiamo solo concentrarci e cercare di replicare esattamente quello che abbiamo fatto contro Vigevano cercando di andare là e prendere a tutti i costi i due punti».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.