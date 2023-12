Bcc Derthona Basket, ultimo turno casalingo del 2023

Ultimo turno casalingo del 2023 per la formazione di Cutugno che sabato 16 (ore 20.30) ospita al Camagna le Foxes Giussano, matricola terribile di questa prima parte di stagione. Le brianzole, che hanno conquistato la A2 al termine dello scorso campionato dopo aver sfiorato la promozione già nell’anno precedente, hanno infatti approcciato benissimo la categoria, mietendo vittime illustri come Empoli ed andando vicinissime al colpaccio esterno sul campo di un altra big come Broni.

Se è vero che le lombarde sono reduci da un momento non brillantissimo dal punto di vista dei risultati, avendo subito tre sconfitte, di cui due casalinghe, negli ultimi tre turni è altrettanto vero che i ko sono arrivati contro squadre di grande valore come Mantova, in netta ripresa dopo un avvio difficile, Costa Masnaga e San Giovanni Valdarno; e proprio contro la capolista le ‘Volpi’ hanno fatto match pari per quasi tutti i 40′, segno di una formazione che ha le qualità per giocarsela alla pari con tutti. D’altro canto per dare una misura delle ambizioni di Giussano basta sottolineare che sulla panchina delle Foxes siede, da tre stagioni, una vera e propria leggenda del basket italiano quale è Aldo Corno che, salvo errori, è, in ambito femminile, il coach che più ha vinto nel nostro paese (12 scudetti, 6 Eurolega ed altrettante Coppe Italia) e che è stato anche alla guida della nazionale maggiore.

Ovvio che le indiscutibili conoscenze del tecnico romano siano state fondamentali nell’allestimento del roster delle lombarde, costruzione che visti i risultati fino a qui ottenuti è risultata sicuramente vincente, anche in considerazione del fatto che parliamo sempre di una neopromossa. Ben 7 sono state le giocatrici confermate tra quelle che si sono guadagnate il salto di categoria; il play Bonadeo (scuola Geas), le guardie Cecilia e Celeste Colico, Germani e Foschini e le ali forti Sorrentino e Meroni (dal vivaio di Costa Masnaga ed in A2 anche ad Orvieto, Vicenza e Carugate). Molto mirati anche i nuovi arrivi con l’ex bandiera di Carugate Francesca Diotti ad occupare la cabina di regia mentre nello spot di ala è arrivata da Broni (ma dopo svariate esperienze tra A1 ed A2 in tutta Italia) Giulia Manzotti; sotto canestro invece sono arrivate, da Faenza, la polacca Niedzwiedzka (migliore marcatrice del girone davanti a Beatrice Attura) e l’ex giraffa Valentina ‘Micia’ Gatti che tanti bei ricordi ha lasciato nei tifosi castelnovesi nelle tre stagioni passate in biancorosso. A completare la rosa poi un paio di interessantissimi prospetti di scuola Ororosa che peraltro sono già riuscite a ritagliarsi spazi importanti in questo campionato: il play 2005 Lussignoli (protagonista degli europei under 18 con la divisa delle azzurre) e l’ala/pivot 2006 Crippa, anche lei nel giro delle nazionali giovanili.

Si prospetta, quindi, una serata assai complicata per l’Autosped che si troverà ad affrontare una avversaria che non solo avrà il forte desiderio di interrompere la serie negativa ma che oltretutto ha qualità, fisicità, è completa in ogni reparto e con un roster piuttosto profondo. Giraffe che dopo il tour de force della scorsa settimana, che le ha portate a disputare ben tre partite in sette giorni, sono potute tornare alla abituale routine lavorativa, potendo così preparare con la solita cura e scrupolosità la partita di sabato prossimo; serviranno, oltre alle indubbie qualità che le nostre ragazze hanno, grande intensità e concentrazione ma sarà fondamentale anche poter contare sull’abituale sostegno dei nostri splendidi tifosi. Per quanto riguarda la formazione il Bcc si avvicina alla sfida ancora con il dubbio Gianolla, sempre alle prese con il problema fisico che ne ha impedito l’utilizzo nelle ultime gare: