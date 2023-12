All’Albonico derby con il VII Rugby per l’IVECO CUS TORINO

Per i ragazzi dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle 12.30, dirige l’incontro Lorenzo Negro di Modena.

Queste le parole del coach dei tre quarti Filippo Bianco: «E' bello giocare di nuovo un derby, ma il focus è sulla nostra prestazione. Sono convinto che abbiamo enormi margini di miglioramento; come allenatori possiamo ritenerci soddisfatti di come i ragazzi stiano crescendo negli allenamenti e di come la squadra stia disputando il campionato, ma non ci basta assolutamente, vogliamo ancora molto di più».

Appuntamento dunque a domenica 17 dicembre al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27).