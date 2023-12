Igor Agil Volley: in casa arriva Brembo!

Undicesima giornata di campionato di serie B1 e per la Igor Agil Volley c’è un appuntamento importante: il confronto contro Brembo Volley Team Bg fissato per domani, sabato 16 alle 20.30; per le Igorine è l’ultimo match prima della pausa natalizia con ripresa il week end del 13 gennaio.

Lancia la carica Aurora Martelli: «Sempre contente di giocare in casa, ci dà sempre una carica in più grazie anche al nostro pubblico, - dice - questa settimana abbiamo lavorato molto concentrandoci sulla partita di domani, che è molto importante, daremo il massimo per poter portare a casa qualche punto».