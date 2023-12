Avigliana si impone contro Giaveno

«Contava tornare immediatamente alla vittoria e così abbiamo fatto, ora testa al prossimo turno quando avremo una delle partite più difficili dell'anno contro l'imbattuto Kolbe», parla così a fine partita coach Calabrò, contento per i ritrovati punti in classifica e già concentrato sul prossimo obiettivo, che vuole anche ringraziare «[...] le oltre 150 persone presenti sugli spalti accorse a sostenere a gran voce i Greens, anche nei momenti di difficoltà».

La gara contro Giaveno ha visto i padroni di casa condurre nelle marcature dall'inizio alla fine, vincendo tutti i parziali di gioco e trovandosi anche sul +20 lunghezze, come nel terzo parziale di gioco: ma proprio in quel momento è mancata la giusta concentrazione per chiudere il match, consentendo agli avversari di rientrare in partita tenendo le sorti dell'incontro nell'incertezza sino all'ultimo.

PALLACANESTRO AVIGLIANA 68

GIAVENO BASKET 54

Parziali (16-9; 33-23; 48-37)

AVIGLIANA: Valgina 8, Cristian Barberis 28, Molino 2, Pasquarella 3, Marco Barberis 11, Budai 8, Borrelli 1, Casuscelli 4, Piazza 2, Truffa, Caniglia, Marabotto. All. Calabrò

GIAVENO: Riccardo Masoero 2, Beltramino 11, Rodolfo Masoero 3, Molinelli 13, Sabbadini 11, Lussina Dinat 2, Scoffone 1, Maritano 10, Minadeo 2, Martelli, Lorioli, Giri. All Lavore.