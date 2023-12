Serie A Elite Femminile: l'IVECO CUS Torino Rugby all’Albonico contro il Valsugana

Quinta giornata del campionato di Serie A Elite femminile per l’IVECO CUS Torino Rugby che, domenica 17 dicembre alle ore 14.30, giocherà all’Albonico contro il Valsugana.

Queste le parole della Vice Capitana Giulia Ponzio: «Il Valsugana è una squadra che conosciamo bene e che è, meritatamente, prima in classifica. Sarà una scontro impegnativo, in cui dovremo difendere tanto e in maniera efficace. Probabilmente avremo pochi palloni da giocare in attacco che dovranno, quindi, essere sfruttati al meglio. Le partite contro squadre di questo livello rimangono sempre una grande opportunità di crescita per tutto il gruppo».



Appuntamento dunque a domenica 17 dicembre al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27). Kick off fissato per le ore 14.30. Dirige l’incontro Alice Torra di Milano.

La probabile formazione: Sacchi, Luoni, Bruno, Piva, Pantaleoni, Gronda (Cap), Toeschi, Zoboli, Comazzi, Parodi, Ponzio, Epifani, Salvatore, Hu, D’Ambros Da Silva. A disposizione: Tognoni, Reverso, Zini, Fulcini, Cagnotto, Gai. All. Marshallsay.