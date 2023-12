Presentato il Progetto Educativo Sci 2024 e Campionati Nazionali Universitari Invernali FIS/FISU “Open” 2024

Sono stati presentati ieri, presso la sede del CUS Torino in via Braccini 1, i CNU, Campionati Nazionali Universitari Invernali FIS/FISU “OPEN” e il PES, Progetto Educativo Sci “Regione Piemonte” 2024. I CNU sono stati assegnati al Centro Universitario Sportivo torinese dalla FederCUSI e si terranno dal 15 al 17 gennaio 2024 a Bardonecchia.



PROGETTO EDUCATIVO SCI 2024

Grazie al grande successo riscontrato negli ultimi anni, ancora una volta la Regione Piemonte e il CUS Torino puntano su un progetto invernale a forte vocazione studentesca, sportiva e culturale. Il PES attraverso le istituzioni scolastiche coinvolge il mondo degli Sport Invernali e del Turismo Piemontese della Neve e verrà nuovamente realizzato in 15 Stazioni Invernali del Piemonte con la formula Modulo “1 giornata”. Questo progetto è proposto alle scuole al fine di coinvolgere maggiormente gli alunni nella pratica degli sport invernali e nel loro apprendimento, nella scoperta consapevole del territorio alpino del Piemonte e nell’acquisizione della cultura della montagna. Ogni Istituto Scolastico interessato deve aderire formalmente.

Le attività si articolano i due momenti principali: uno sportivo e l’altro educativo. Le attività sportive comprendono: sci alpino, sci di fondo, snowboard, giochi sulla neve, pattinaggio su ghiaccio, trekking con e senza racchette da neve, escursioni con guida, arrampicata sportiva. Nella pratica di tutte le attività sportive gli alunni saranno seguiti da personale qualificato in modo da favorirne l’apprendimento e assicurare loro tranquillità e sicurezza. Fra le attività educative proposte si può trovare: scoperta delle montagne del Piemonte, conoscenza e studio del territorio, visita ai musei e ai parchi montani, orienteering, scoperta della flora e della fauna, ecologia, ambiente, la natura e la foresta parlante, tradizioni e cultura delle nostre valli, i prodotti tipici e artigianali, l’innevamento artificiale, sicurezza in pista e codice dello sciatore, gli incidenti in montagna e la ricerca in valanga, eventi naturali, meteorologia e nivologia, le valanghe, il soccorso alpino e il 118 con i suoi interventi.

Il modulo “1 giornata” è comprensivo di un pacchetto di servizi di ottima qualità offerti agli studenti a un prezzo accessibile grazie al contributo della Regione Piemonte. Comprende: trasporto (a cura dell’istituto scolastico), accoglienza e assistenza, attività sportiva con diverse opzioni, lezioni di sci o di altro sport, tessera di libero accesso agli impianti sportivi, pranzo con pasto caldo, approfondimenti culturali e esperienze pratiche legate al mondo della montagna.

Le località che ad oggi hanno aderito al PES sono: Bielmonte (BI), Pratonevoso Mondolè (CN), Bardonecchia (TO), Pragelato (TO), Usseglio Pian Benot (TO), Domobianca (VB), Alpe di Mera (VC). Tutte le info a questo link.



SESSANTATREESIMI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI INVERNALI FIS/FISU “OPEN” 2024

I CNU si terranno dal 15 al 17 gennaio 2024 a Bardonecchia e saranno una grande opportunità per lo sport universitario torinese e il territorio piemontese, con delegazioni provenienti da tutta Italia e dall’estero. Le discipline di sci alpino in gara saranno gigante e speciale maschile e femminile, si svolgeranno sulla Pista 23 Olimpica Bassa del Melezet; il campionato sarà open (quindi aperto a delegazioni straniere). Inoltre verranno proposti due eventi collaterali: lo Snow Volley (16-17 gennaio) e gli Snow Days (16-17-18 gennaio).

Il CUS Torino, in collaborazione con Snow Volley Italia, riporterà lo Snow Volley a Campo Smith. Il torneo si svolgerà nella categoria ufficiale della disciplina 3 contro 3 (con squadre fino a 4 giocatori) ma in squadre miste per genere (almeno una ragazza in campo). Tutte le partite si giocheranno al meglio dei due set a 15 punti con formula di gioco da confermare in base alle iscrizioni. Lo snow volley è stato lanciato in Austria nel 2008 e riconosciuto ufficialmente tre anni più tardi. Nel 2013 la prima tappa italiana del tour austriaco, partito l'anno prima. Nel 2015, Snow Volley Italia ha organizzato a Prato Nevoso il primo torneo italiano, un vero e proprio weekend di festa sulla neve per gli amanti della pallavolo. Nell'ottobre successivo, anche la Confederazione europea di volley ha riconosciuto ufficialmente lo snow volley. Nel 2022, a Prato Nevoso, Snow Volley Italia ha assegnato i primi titoli italiani, in un fine settimana che ha visto in gara oltre cento squadre e atleti provenienti da tutta Italia, oltre che da quattro continenti.

Gli Snow Days invece saranno tre giorni sulla neve dedicati a chi vorrà assistere alle gare di sci e snow volley e divertirsi a Bardonecchia. In programma il 16, 17 e 18 gennaio nel pacchetto è compreso: après-ski e festa universitaria, trattamento mezza pensione e skipass. Le info sull'evento a questo link.

DICHIARAZIONI RELATORI

Sono intervenuti il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio, l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e Vittorio Montabone, Vicesindaco e Assessore allo Sport e Turismo di Bardonecchia.

Queste le parole di Riccardo D’Elicio: «Sono due iniziative in cui il CUS Torino crede molto, legate al mondo dei giovani e a quello universitario. Fondamentale il contributo dato dalla Regione Piemonte per il PES che ha fatto sì che questo progetto continuasse ad esistere. L’anno scorso hanno partecipato al progetto oltre 4mila ragazzi. Siamo inoltre molto orgogliosi per l’assegnazione fatta dalla FederCUSI, che ci ha permesso di riportare in Piemonte i Campionati Nazionali Universitari Invernali Open di sci alpino. Un ringraziamento va quindi a loro e al Comune di Bardonecchia per il supporto e la fiducia dimostrata. La squadra del CUS Torino è fortemente motivata per far sì che l’evento sia organizzato al meglio, promuovendo il sistema formativo universitario torinese e le eccellenze culturali della nostra regione. Infine un ringraziamento a Giansilvio Rolando, responsabile storico del PES, che quest’anno ha passato il testimone al nuovo responsabile che è qui con noi oggi, Andrea Poma».

«Regione e CUS credono fortemente nello sport giovanile come strumento di crescita dell’individuo. Per questo abbiamo lavorato insieme per portare in Piemonte una competizione come i Campionati Nazionali Universitari FIS/Fisu “Open” 2024 e un progetto come il Pes 2024, cioè il Progetto Educativo Sci, che sarà un’occasione per tanti ragazzi e ragazze di avvicinarsi agli sport invernali - afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca – Come istituzione crediamo nei valori portati avanti da questi eventi e continueremo a sostenerli».

Il commento di Vittorio Montabone: «Bardonecchia è felice di ospitare i Campionati Nazionali Universitari Invernali il prossimo mese di gennaio. Una tappa importante nel percorso verso le Universiadi del 2025, quando il nostro territorio sarà ancora una volta protagonista. Sport e giovani è un binomio fondamentale nel programma della nostra Amministrazione. Gli eventi, che ci vedono protagonisti sono una conferma del nostro impegno. Grazie al CUS Torino con il quale da anni portiamo avanti le attività condividendone pienamente lo spirito e la missione».

Le parole di Matteo Carlon, responsabile Snow Volley Italia: «Dopo lo #TO25 Snow Volley Festival dello scorso anno, siamo molto contenti di tornare a Bardonecchia e continuare in questo progetto di sviluppo della disciplina anche all’interno del mondo Universitario assieme al CUS Torino, partner ideale per queste iniziative, per cui ringraziamo nuovamente il Presidente Riccardo D’Elicio per il supporto e per aver voluto fortemente questa disciplina all’interno del CNU. Un ringraziamento anche alla Colomion per il supporto già dato anche nella passata edizione».