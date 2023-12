Verso Vanoli Cremona-Bertram Derthona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa dalla gara sul campo della Vanoli Cremona in programma alle ore 17 di domani al PalaRadi. L’incontro è valido per la 12° giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2023/24.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: «Come Pistoia, anche Cremona ha una identità importante che nasce dal vissuto della scorsa stagione. La squadra ha un nucleo di giocatori che lavora insieme a coach Demis Cavina già dal 2022/23 e ha una buonissima qualità di gioco ed esecuzione sia in attacco che in difesa. In particolare, davanti al proprio pubblico, è in grado di esaltarsi e di produrre dei parziali importanti nel corso della gara».