B1, le Igorine non fanno punti contro Brembo

Nell'ultimo turno, l'undicesimo, prima della pausa natalizia, le Igorine non conquistano punti: la sfida casalinga di B1 fra Igor Agil Volley e Brembo Team Volley Bg finisce 0-3 (16-25; 22-25; 16-25).

In campo per le Igorine Cantoni in regia e Guatteo opposto, Nagy e Moiran al centro, Del Freo e Talerico schiacciatori, Mangalagiu libero (durante la sfida spazio per Ojienelo, Badalamenti, Marianelli e Laneve). Nel primo set le Igorine fanno un bel 2-0 iniziale poi inizia la strada in salita (3-8) e sul 9-15 Medici le richiama. Le Igorine rimangono in scia fino al 12-15, poi un altro parziale ospite vale il 15-22 e finale 16-25.

Partono meglio le Igorine (8-5), poi Brembo accorcia ed è punto a punto (9-9); break di Brembo che vale il 9-12 e Medici chiama la pausa. Le Igorine sono pazienti, pareggiano 15-15 ed è di nuovo punto a punto fino al 19-20. Sono poi le ospiti ad aggiudicarsi il parziale 22-25.

Il terzo set è in equilibrio in avvio (3-4), poi le Igorine cedono il passo (5-8) e come nel primo set il divario si allarga (8-16). Il finale premia le ospiti: 16-25.

Igor Agil Volley 0

Brembo Team Volley Bg 3

Parziali (16-25; 22-25; 16-25)

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Ojienelo, Brezza, Badalamenti (L), Bianchi G, Marianelli, Talerico, Mangalagiu (L), Martelli, Del Freo, Laneve. All. Medici.

Brembo: Colleoni, Carsana, Rossi, Sala, Epis, Rota (L), Kasapovic, Garzonio, Teli, Lavelli, Niccoli, Locatelli (L), Dallara, Perletti. All. Mazzatinti.