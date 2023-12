Chivasso cede fuori casa contro 5 Pari

Rispetto alla gara d’andata – vinta dai ragazzi di coach Giardino – i chivassesi non trovano mai il bandolo della matassa, cadendo in un vortice di disattenzioni, incertezze, banalità tecniche, puntualmente punite dagli avversari, bravi nel concretizzare e capitalizzare ogni regalo degli avversari. Aspetti riscontrati soprattutto nel primo quarto di gara - decisivo per indirizzare l’andamento dell’intero incontro – in cui Chivasso pare entrare in campo per “ammirare” e guardare gli avversari giocare: una difesa impalpabile permette a Lissiotto e compagni di segnare in quasi ogni azione offensiva, tirando con troppa libertà e spazio, mentre una fase offensiva macchinosa abbassa prepotentemente le percentuali offensive biancoverdi.

E’ Pecchenino a tentare di dare una scossa ai suoi compagni con una gran schiacciata in contropiede, ma l’operazione non ha successo, perché 5 Pari si dimostra più concentrata, affamata e concreta dei suoi avversari.



Questa indolenza chivassese permette ai padroni di casa di segnare ben 27 punti solo nei primi 10 minuti di gioco e di distaccare i chivassesi di 12 punti. Chivassesi che dopo soli 8’ perdono Pagetto – uno dei principali terminali offensivi - per tutta la durata del match a causa di un problema muscolare all’adduttore sinistro. Nel secondo quarto la Ntc Technology pare avere un sussulto d’orgoglio e ritrova energia e concentrazione in difesa, fermando finalmente l’attacco di casa, ma in fase offensiva commette troppi errori banali, perdendosi nel ginepraio dell’area torinese, da cui escono solo palle perse o tiri mal appoggiati al tabellone.

Anche il tiro dalla lunga distanza tradisce Villata e compagni e così il tentativo di ricucire il risultato abortisce, mandando le due squadre negli spogliatoi sul 37-25 di metà gara.

La seconda metà del match rispecchia perfettamente l’andamento della prima: un terzo quarto rivedibile permette a 5 Pari di toccare il massimo vantaggio sul +15, mentre in avvio di quarto periodo Chivasso si scuote e si riporta a -8, prima che il time out di coach Abrate riconsegni nuovamente l’inerzia della gara nelle mani di 5 Pari.

5 Pari Torino 63

Ntc Technology Pall Chivasso 51



Parziali (27-15; 37-25; 48-33)



5 Pari Torino: Pasero 6, Rapano, Lissiotto 7, Dho 2, Possekel 10, Eze, Inglese 10, Agbogan 11, Mensio, Bonadio 8, Ligotino 7, Visciglio 2. All. Abrate



Ntc Technology Pall Chivasso: Galliati, Vettori 2, Pagetto 1, Villata 6, Greppi 2, Bertino 9, Droetto 4, Brentin 8, Migliori 5, Babarange n.e., Pecchenino 14, Regis. All. Giardino, A. All. Bruno



Arbitri: Sig. Debernardi di Saluzzo e Conti di Chieri

Note. Tiri liberi: 5 Pari Torino 11/16, Chivasso 12/15