Squali, una battaglia da overtime contro Casale

Si inceppa negli ultimi cinque minuti di partita il percorso dell’Oleggio Magic Basket che nella seconda giornata di ritorno di serie B cede alla Junior Casale 83-86.

Squali in campo con Ianelli (rientrato dall'infortunio), Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo; per la Junior ci sono De Ros, Formenti, Dimitrov, Raiteri e Rosso. La prima retina forata è ai liberi di Jovanovic ed è subito pioggia di peluche in campo con l’iniziativa Teddy Bear Toss. Casale carbura prima (2-6), Colombo da tre accorcia (5-6), ma sono gli ospiti a gestire il primo quarto (14-23). Gli Squali accorciano 19-23 e Arioli chiama la pausa. Due triple ospiti creano il divario (19-34) ed è Jovanovic preciso a metà dalla lunetta a dare ossigeno (20-34). È l’ex De Ros a ferire gli Squali (22-37), la seconda sirena arriva con una tripla di Perez (29-44).

Al rientro in campo gli Squali hanno tutto un altro piglio e un parziale di 16-4 con Ianelli e Perez vale il 45-49 e pausa per Casale. Raiteri e De Ros creano distanza ancora (45-54), Sablich appeso al ferro rilancia i suoi e gli Squali rimangono in scia per il 54-60 a fine terzo quarto. Perez ancora da tre, poi dà la palla perfetta a Pilotti e il tabellone indica 60-64. È un quarto di pura adrenalina, con Colombo e Jovanovic (e due buonissime difese) è 66-69.

Battaglia di triple in campo e quella di Borsani vale il 72-74. Arriva poi la bomba fondamentale che esce dalle mani del capitano ed è 75-74.

Finale 76-76. Pilotti ruba una palla preziosa, con Borsani è 78-76, poi Casale si affida a Formenti che tiene a galla i suoi (78-82). Dall’altra parte c’è Perez che infila tripla e i liberi (83-84). Il finale è ospite: 83-86.

Oleggio Magic Basket 83

Junior Casale 86

Parziali (14-23; 15-21; 25-16; 22-16; 7-10)

Oleggio: Perez 26, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 2, Pilotti 9, Sampieri, Borsani 8, Sablich 2, Temporali, Colombo 14, Jovanovic 17, Ianelli 5. All. Nalon.

Casale: Giacomelli 1, De Ros 24, Sirchia ne, Formenti 21, Avonto 4, Raiteri 11, Dimitrov 13, Cappello ne, Boeri 7, Minelle ne, Galluzzo 2, Rosso 3. All. Arioli.