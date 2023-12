Reale Mutua Torino comunica che l’atleta Luca Vencato non sarà a disposizione di coach Franco Ciani per la partita odierna di campionato contro il Gruppo Mascio Treviglio, a seguito di un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra accusato in allenamento.

Nei prossimi giorni, Vencato verrà sottoposto ad esami strumentali per definire al meglio l’entità dell’infortunio.