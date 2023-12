Il Derthona sconfitto a Cremona

Sconfitta sul campo della Vanoli Cremona per la Bertram Derthona, al termine di un incontro in cui la formazione allenata da Ramondino ha inseguito per larghi tratti. Nonostante i numerosi tentativi di rimonta della Bertram, la Vanoli ha gestito il margine accumulato e conquistato i due punti.

Primo quarto di grande equilibrio a Cremona: lo impatta meglio la Bertram, che – con fluidità – allunga sul 5-11, lo riprende Cremona con un 8-0 che vale il sorpasso e lo chiude Obasohan con cinque punti filati che valgono la parità a 18 al 10’. Nel secondo periodo è la Vanoli a prendere il comando del punteggio, sfruttando la precisione nel tiro da fuori di Lacey e McCullough, arrivando sino al 33-25 del 17’. Nel finale del primo tempo, le distanze tra le due formazioni rimangono pressoché invariate: al 20’ il parziale è 40-31.

Al rientro dagli spogliatoi, il Derthona torna in campo con un piglio più aggressivo in attacco e, grazie a cinque triple (2 Severini, Baldasso, Weems e Stra?tins) accorcia il distacco sino al -3 (54-51), che costringe coach Cavina a fermare la gara. Dopo il time-out, Cremona trova in Zanotti il riferimento offensivo che dà il nuovo allungo (62-53 al 30’). Nell’ultimo quarto la Vanoli – con lucidità – ha trovato una serie di canestri importante per respingere gli ultimi tentativi di rimonta bianconeri: alla sirena è il punteggio è 83-67.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Complimenti a Cremona per la vittoria. In questo momento per noi è difficile fare una partita consistente, pulita e con pochi errori: nel primo tempo abbiamo avuto scarse percentuali nonostante tiri ben costruiti con buoni tiratori e questo ci ha condizionato, mentre nel secondo e terzo quarto abbiamo fatto tutto il necessario per rimetterci in partita sia in attacco che in difesa. Le due azioni decisive sono stati gli ultimi due possessi difensivi del terzo quarto, in cui abbiamo subìto due giochi da tre punti. Nell’ultimo periodo ci sono grandi meriti di Cremona, che ha segnato diversi canestri difficili di Zanotti e Denegri che hanno determinato le proporzioni del risultato finale».

Vanoli Cremona 83

Bertram Derthona 67

Parziali (18-18, 40-31, 62-53)

Tabellini

Cremona: Eboua 5, Adrian 8, Zegarowski 6, Pecchia 7, Denegri 11, Lacey 8, Piccoli 1, McCullough 11, Golden 9, Zanotti 17. All. Cavina

Derthona: Zerini, Tandia ne, Noua 4, Baldi ne, Candi 4, Errica ne, Stra?tins 9, Baldasso 12, Severini 6, Obasohan 13, Weems 9, Thomas 10. All. Ramondino