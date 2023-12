I Lions tornano alla vittoria al PalaCollegno contro Campus Varese

L’avvio è tutto varesino: 7-0 in un amen. Dopo oltre tre minuti di magra la risposta dei ragazzi di coach Comazzi arriva dal mancino di Tiagande che finalmente smuove il tabellone. E’ 7-2 a 6:30 dalla fine del primo parziale. E’ sempre Tiagande ad accorciare dalla lunetta, prima di dare il posto per l’attesissimo rientro in campo di Capitan Tarditi. Dopo un inizio ecumenico si iscrive alla partita anche Mortarino con un jumpshot uscendo dai blocchi. Framarin lo imita poco dal pitturato e Tarditi dà il primo vantaggio ai Lions con una tripla del centro. Un altro gioco da tre punti di Tarditi regala il +4 a Collegno a 1’ dalla fine del primo parziale.

Poi nel secondo quarto i Lions con Tiagande e il capitano rimangono incollati alla partita, nonostante l'infortunio di Milone.

Nel terzo continuano a subire ma senza mai perdere la targa degli ospiti, nonostante l’ispiratissimo play varesino Zhao (autore di 23 punti e tante giocate di alto livello). Gli ultimi 10’ però sono tutti biancorossi: Collegno gioca bene in attacco e stringe le maglie in difesa.

I soliti Mortarino, Tiagande, Tarditi e una tripla di Fracasso riportano alla vittoria i ragazzi di coach Comazzi davanti al pubblico amico. Sugli scudi negli ultimi importanti minuti anche Vignoli: senza paura ha messo a segno 7 punti e tanta difesa in 10', dimostrando concretezza e tanta voglia di fare a coach Comazzi e tutto lo staff.

Prossimo impegno, sempre al PalaCollegno, il 20 dicembre alle 19:00 contro Campus Piemonte.

Collegno Basket 93

Campus Varese 85

Parziali (14-12, 40-42, 64-68)

Collegno: Vignoli 7, Bollito n.e., Bossola n.e., Milone 5, Tarditi 18, Framarin 8, Elkazevic 2, Fracasso 14, Tiagande 19, Mortarino 12, Porcella 4, Lo Buono 4, Diakhate. All.re: Comazzi.

Varese: Zhao 23, Prato 15, Blair 13, Tapparo 12, Assui 10, Kouassi 9, Bottelli 3, Bortoli ne, mana ne, Golino ne, Villa. All. Roncari.