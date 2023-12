Cuneo fa suo il big match contro Prata di Pordenone

Cuneo agguanta con le unghie e con i denti il big match ai vertici della classifica, togliendo 3 punti dal gap sul secondo posto detenuto da Prata di Pordenone. Una grande partita in una serata caldissima sia sugli spalti che in campo. C’era forse regalo migliore per Natale che potessero fare i ragazzi al proprio pubblico? Un’ora e mezza di grande gioco e l’esultanza finale per la vittoria netta dei biancoblù sui friulani. Cuneo chiuderà il girone di andata in trasferta a Cantù il giorno di Santo Stefano alle ore 18.00 per poi tornare il 30 dicembre in casa contro Grottazzolina.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Gottardo schiacciatori; Staforini (L).

Coach Boninfante schiera: Bellanova palleggio, Lucconi opposto, Katalan e Scopelliti al centro, Terpin e Petras schiacciatori; De Angelis (L).



Prata scende in campo con Bellanova alla regia al posto di Alberini. Una battaglia continua, con prima i biancoblù avanti, poi il sorpasso avversario. Due time out chiamati da Cuneo sull’11-13 e il 17-20, dopodiché un finale al cardiopalma: Gottardo sfonda il muro friulano (20-21), Codarin alla battuta e l’attacco out di Terpin portano alla parità sul 21°. Un gioco punto a punto con Volpato e Lucconi sugli scudi. Jensen annulla il set ball avversario, il muro di Codarin su Lucconi vede il time out avversario sul set ball cuneese (27-26). Si torna in campo ed è il muro dell’opposto cuneese a chiudere il set 28-26.



Parte subito avanti Cuneo nel secondo set, mantenendo sempre un paio di punti di vantaggio. L’ace di Codarin prima (8-4) e di Gottardo dopo (19-15) vedono chiamare due tempi tecnici da parte di coach Boninfante. Capitan Botto trova il primo set ball con un ace al servizio (24-21), poi è ancora Jensen a chiudere 25-21, questa volta in attacco.



Punto a punto il terzo set. Il muro a due di Codarin e Gottardo su Lucconi vede chiamare il time out da parte di coach Boninfante (12-9), che replica sul 23-18 dopo l’ace al servizio di Capitan Botto.



MVP di serata Mattia Gottardo, omaggiato con un cesto di prodotti “ La Poiana” offerto e consegnato da Claudio Rovere di GSC Cuneo. Consegnato a il premio Fair Play by Santero 958.



Al termine della partita Coach Battocchio: «Intanto penso che sia il caso di fare i complimenti ai ragazzi perché non è facile vincere 5 incontri di fila in questa categoria. Adesso è il momento di stare molto tranquilli e rilassati, perché abbiamo 4 partite, la prima oggi, in cui giochiamo contro le prime 3 della classifica. Sicuramente un bello stress test, ma quello che abbiamo visto stasera e nelle scorse partite è sicuramente merito del lavoro in palestra».



La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo chiuderà il girone di andata con la trasferta a Cantù il giorno di Santo Stefano, Martedì 26 dicembre alle ore 18.00, in diretta gratuita su Volleyball Word TV e con la possibilità di guardarla tutti insieme al Circolo la Fenice di Vignolo.



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Tinet Prata di Pordenone 0

Parziali (28-26/25-22/25-20)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile, Jensen 22, Volpato 12, Codarin 11, Gottardo 8, Botto (K) 12; Staforini (L1); Cioffi. N.e. Giacomini, Colangelo, Andreopoulos, Bristot, Coppa, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 78%; Attacco: 51%; Muri 9; Ace 7.



Tinet Prata di Pordenone: Bellanova 3, Lucconi 15, Katalan (K) 5, Scopelliti 4, Terpin 9, Petras 12; De Angelis (L1); Baldazzi 1, Alberini, Iannacone. N.e. Pegoraro, Truocchio, Sist, Aiello (L2).

All.: Dante Boninfante.

II All.: Andrea Brusadin.

Ricezione positiva: 55%; Attacco: 47%; Muri 7; Ace 1.

Durata set: 34’, 30’, 27’.

Durata totale: 91’.

Arbitri: Cesare Armandola e Giuliano Venturi.