La Wash4Green strappa un punto alle campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano

Per la prima volta in questa stagione le ragazze di Santarelli chiudono il match al tie break, portando a casa “solo” due punti. Fino ad ora le venete contavano 4 set persi in undici gare disputate ma sul campo delle piemontesi hanno trovato una squadra coraggiosa, determinata e aggressiva che ha disputato una gara giocando senza paura e trovando nei momenti chiave del match i giusti cambi. Conegliano ha fatto perno sull’opposta svedese, vincitrice del premio Mvp e autrice di ben 31 punti, per portarsi a casa la vittoria mentre dall’altra parte della rete brilla la prestazione di tutto il gruppo ma è doveroso evidenziare la prestazione di Maja Storck, capace di trainare le compagne nella seconda metà della gara e mettere a segno 12 punti in un set e mezzo. Un punto che vale come una vittoria per Bussoli e compagne, matematicamente qualificate alla Coppa Italia.

LA PARTITA

1 SET | Approccio aggressivo per la Wash4Green che parte subito avanti 3-1. Il primo tempo di Squarcini accorcia poi è Haak a firmare il punto della parità (3-3). Le padrone di casa provano a rimettere la testa avanti, Ungureanu in prima linea attacca di potenza (6-4) e dai nove metri piazza un punto diretto che porta Pinerolo a +4 (9-5). Il vantaggio dura poco, Conegliano riprende palla con il pallonetto di Haak e Wolosz al servizio riporta le compagne sotto (11-10). Tre errori nella metà campo di casa regalano il vantaggio alle ospiti (15-17). Pinerolo ci prova, il muro di Akrari su Lanier vale il 17 pari ma nel finale la Prosecco Doc Imoco spinge sull’acceleratore e chiude con 21-25.

2 SET | Battaglia serrata nel secondo parziale giocato testa a testa sin dai primi punti. Cambi si trasforma in attaccante e piazza il punto dell’11-11. Si prosegue in perfetto equilibrio con Polder che dai nove metri tiene le sue con la testa avanti (18-17). Nel finale la Wash4Green conquista la prima palla set con l’attacco mani out di Ungureanu (24-23). Conegliano annulla ma le padrone di casa ci riprovano, la fast di Polder vale il 25-24 poi è Sorokaite ad attaccare il punto che porta la gara sull’1-1 (26-24).

3 SET | Si riprende sulla scia del secondo parziale con un gioco equilibrato (4-4). Il primo break di Conegliano, guidato dall’opposta ospite, porta la squadra a +3 (6-9). La musica cambia, la Prosecco Doc Imoco prende in mano il gioco con Wolosz che si affida ad Haak per macinare punti e rimettere la gara sui giusti binari. A metà parziale le ospiti sono avanti 11-15. Il turno al servizio della capitana delle pantere porta a +8 Conegliano (12-20). Il monologo è delle venete che chiudono senza difficoltà 14-25.

4 SET |L’attacco delle piemontesi si infrange sul muro delle ospiti che conquistano subito un buon margine di vantaggio (1-6). Le pantere difendono il margine di vantaggio fino a metà parziale poi la Wash4Green rosicchia un punto dopo l’altro trovando in Storck (dentro al posto di Nemeth) la sua arma vincente (11-14). Al servizio l’opposta svizzera porta a -1 (17-18) le sue compagne poi gioca bene con le mani del muro siglando il punto del pareggio (20-20). Il finale è un crescendo di Pinerolo in un Pala Bus Company infuocato. Santarelli si gioca entrambi i time out ma l’attenzione e la determinazione di Pinerolo non cambiano, Sorokaite mette la firma sul 25-23 ed è tie break.

5 SET | La gara non perde d’intensità e anche il quinto set è un serrato testa a testa. Al cambio campo Conegliano è avanti di una sola lunghezza (8-7). Akrari in prima linea piazza due palloni che valgono il sorpasso (11-10) ma le pantere con Squarcini al servizio rimettono la testa avanti (12-13). La zampata finale porta la firma di Haak e Gennari, la spunta Conegliano 13-15.

SALA STAMPA

Isabelle Haak MVP (Prosecco Doc Imoco Conegliano): «È stata una partita molto complicata per noi, ce lo aspettavamo, sapevamo che questo era un campo difficile e non c’è nulla di facile in questo campionato. Stiamo lavorando al massimo e ce la metteremo tutta per confermare il risultato della passata stagione».

Maja Storck (Wash4Green Pinerolo): «È stato un grande risultato quello che Pinerolo ha raggiunto stasera grazie anche a questo grande pubblico. Per noi il tifo è stato di grande supporto questa sera. Tutto è possibile a questo punto, non ci poniamo limiti, abbiamo raggiunto la qualificazione alla Coppa Italia e questo era sicuramente uno dei nostri obiettivi. Continuiamo così».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 2

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3

Parziali (21/25, 26/24, 14/25, 25/23, 13/15)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 5, Cambi 3, Polder 12, Nemeth 11, Akrari 14, Ungureanu 16, Moro (L), Storck 12, Bussoli, Di Mario, Cosi, Camera. All. Marchiaro.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Squarcini 12, De Kruijf 8, Gennari 15, Haak 31, Wolosz 3, Lanier 19, De Gennaro (L), Robinson Cook 1, Piani, Bugg, Bardaro. Non entrate: Plummer, Lubian, Fahr. All Santarelli.

ARBITRI: Spinnicchia Giorgia, Cappello Gianluca.

NOTE | Spettatori: 1490. Durata set: 27’, 28’, 20’, 29’, 17. Tot 121’. MVP: Isabelle Haak.