Ad Agrigento non si passa, Novipiù sconfitta

Dopo una buona partenza dei rossoblu, i padroni di casa sono passati al comando ed hanno mantenuto a distanza i monferrini. Fatale l’ultimo quarto dove Agrigento ha consolidato il gap e preso il largo negli ultimi minuti. Miglior marcatore di serata Lorenzo Ambrosin con 23 punti, per la Novipiù Dalton Pepper chiude a 19.

Coach Di Bella fa partire in quintetto Calzavara, Kelly, Pepper, Fabi e Martinoni, Agrigento recupera i due lunghi Polakovich e Chiarastella, entrambi subito in campo dalla palla a due.

Primi punti di Martinoni a cui fa seguito la tripla di Calzavara, ancora Martinoni su assist di Kelly. 7-0 e timeout Agrigento. Polakovich raccoglie il primo rimbalzo della sua partita e schiaccia a canestro. Dall’arco prendono la mira Morici e Ambrosin che mettono a referto tre “bombe” consecutive, la Fortitudo passa davanti 11-7 e costringe Di Bella al timeout. Fabi si iscrive a referto con una delle sue triple. Martinoni-Polakovich, si lotta sotto canestro, i due si rispondono colpo su colpo. Per la Novipiù debutta Aka Fall che subentra a Pepper. Quintetto alto per Di Bella. Entra anche Fantoma per Calzavara. Altra tripla dei padroni di casa, Meluzzi mette a segno il 20-12. Dalla lunetta Martinoni fa 1 su 2. Fall in transizione segna e subisce fallo e dalla lunetta chiude il gioco da tre. Morici ha la mano bollente, ancora da tre. Il primo quarto finisce 25-18. Si riparte sempre con Morici, le squadre difendono forte e il punteggio rimane fermo. Tornano in campo Kelly e Martinoni, Fantoma da tre accorcia. Sotto canestro Polakovich è un osso duro, difende e segna. Meluzzi ancora, 35-21 e timeout Monferrato. Kelly si sblocca dalla distanza, gli risponde Polakovich sotto canestro. Fall e Kelly cercano di ricucire il gap, Agrigento a +9 e timeout. Entrano Kadjividi per Martinoni e Romano per Pepper. Ambrosin fa 2 su 2 dalla lunetta, Aka Fall da tre. Kelly non riesce nell’ultima penetrazione e si va negli spogliatoi sul 42-33 per i padroni di casa.

La Moncada Energy riparte forte con Ambrosin e Cohill, 49-35. Kadjividi risponde con appoggio a canestro e fa due su due ai liberi. La tripla di Pepper riporta i suoi a -8. Fallo di Romano, la Novipiù manda in bonus Agrigento con 3 minuti da giocare. Pepper segna e subisce fallo. Dalla lunetta non sbaglia. Monferrato non riesce a uscire da questo loop e gli avversari rimangono sempre a 10 punti di distanza. Calzavara accorcia, Morici dall’arco. Kelly non riesce a emulare l’avversario, Polakovich raccoglie il decimo rimbalzo di giornata e manda in contropiede il connazionale Cohill che subisce fallo e realizza i due tiri liberi. Prima dell’intervallo breve, giro in lunetta per Calzavara che non sbaglia. Il terzo periodo si chiude sul 59-53. Ultimo quarto che comincia con Monferrato che non riesce a trovare il tiro dalla distanza, cosa che fa invece Ambrosin, +9 Fortitudo. Timeout DiBella. Kelly da due, poi Ambrosin, Agrigento si mantiene a debita distanza. Torna in campo Fantoma che va a segno, ma Meluzzi ricaccia a 10 lunghezze di distanza la Novipiù. 4 minuti alla fine. Monferrato non riesce a segnare, Morici e Meluzzi allungano, +15 e massimo vantaggio Agrigento. Cohill e Pepper, botta e risposta dalla distanza. Monferrato sbaglia troppo in attacco e spiana la strada per i contropiedi di Cohill. La tripla di Ambrosin fa calare il sipario sulla partita, finisce 83-66 al PalaMoncada.

Coach Fabio Di Bella al termine della partita: «Abbiamo fatto la partita che non volevamo fare. Non me l'aspettavo perchè ci siamo allenati bene in settimana e i ragazzi era pronti. Abbiamo iniziato molto aggressivi, ma è stato un fuoco di paglia. Agrigento ha meritato di vincere con questo ampio scarto. Non possiamo regalare 19 palle perse e dei parziali importanti come nel primo e nel quarto quarto. Dispiace perchè mi aspettavo un'aggressività maggiore. Ora ci rimboccheremo le maniche, pronti per la prossima partita su un campo difficile come quello di Rieti».

Moncada Energy Agrigento 83

Novipiù Monferrato Basket 66

Parziali (25-18, 17-15, 17-20, 24-13)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 23 (5/7, 3/6),Nicolas Morici 16 (3/5, 3/4), Jacob Polakovich 15 (6/9, 0/0), Dwayne Cohill 15 (6/8, 0/3), Davide Meluzzi 11 (2/6, 2/4), Alessandro Sperduto 2 (0/1, 0/1),Albano Chiarastella 1 (0/1, 0/2), Mait Peterson 0 (0/1, 0/0), Edoardo Ronca 0(0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0), Sadio Soumalia Traorè 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 19 (5/7, 2/7), C.J.Kelly 9 (3/9, 1/6), Niccolò Martinoni 9 (4/9, 0/2), Andrea Calzavara 9 (1/1,1/4), Abdel Fall 8 (2/2, 1/1), Tommaso Fantoma 5 (1/1, 1/1), Seraphin Kadjividi Boussounka 4 (1/1, 0/0), Agustin Fabi 3 (0/1, 1/4), Raffaele Romano 0 (0/0,0/1), Nicolò Castellino 0 (0/0, 0/0)