La Tecnoengineering Moncalieri cade in trasferta contro Carugate

Alla fine è proprio il primo quarto a condannare la Tecnoengineering alla sconfitta sul parquet di Carugate: 23-11 per le padrone di casa. Poi le ragazze di coach Terzolo con delle ispiratissime Landi (14 punti), Salvini (10) e Pasero (9) rimangono a lungo in scia. Il secondo quarto è infatti ad alto ritmo: 22 punti per parte, nel terzo e quarto invece si abbassa un po’ il ritmo e Carugate è abilissima nel gestire il vantaggio accumulato nei primi 10’.



Per le padrone di casa sono quattro le giocatrici in doppia cifra: Rulli (15), Caccialanza (13), Usuelli (11) e dalla panchina Cassani con 10.

Su sponda gialloblù bene Iagulli che con 2 punti, 2 rimbalzi e 2 assist è tra le migliori con -2 di plus minus in 11 minuti di utilizzo. Serata invece difficile al tiro per Mitreva che chiude con 5 punti, frutto di un 2-11 dal campo.

Prossimo appuntamento sabato 23 dicembre al PalaEinaudi contro San Giorgio.

Dimensione Bagno Carugate 70

Tecnoengineering Moncalieri 59

Parziali (23-11, 45-33, 56-42)

Dimensione Bagno Carugate: Usuelli* 11, Rulli* 15, Caccialanza* 13, Fabbricini* 4, Nespoli* 8, Cassani 10, Andreone 4, Alieri n.e., Carmeli n.e., Rizzi n.e., Albanelli 5. All.re: Silvestri. Ass: Brambilla, Marin.

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola* 7, Pasero* 9, Landi* 14, Salvini* 10, Jakpa* 2, Carnevale 3, Giordano 6, Abbate, Mitreva 5, Iagulli 2, Ramasso. All.re: Terzolo Ass: Lanzano, Sciannimanico.